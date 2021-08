Gabriel Soto sobre su boda con Irina: 'Lo vamos a hacer con una bendición y en un lugar maravilloso' La pareja también habló sobre la posible fecha de su boda, dejando en claro que no será este año cuando lleguen al altar

Sin duda alguna, la boda de Gabriel Soto e Irina Baeva es una de las más esperadas del mundo del espectáculo. Y es que tras haber confirmado su compromiso, a inicios de este año, la pareja ha ido compartiendo a cuenta gotas los detalles de su camino al altar, lo que sin duda ha causado expectación entre sus fans. Sobre todo porque mucho se ha especulado sobre la posible realización de una ceremonia religiosa y lo que todo eso conllevaría, pues recordemos que el actor anteriormente estuvo casado por la iglesia, por lo que de llegar al altar con Irina se tendría que solicitar la anulación de su anterior matrimonio, por lo que Gabriel tendría que recurrir a las autoridades de la iglesia católica. Precisamente sobre ese tema el actor se ha pronunciado, aclarando de una vez por todas las versiones que se han difundo en torno a esta situación, dejando en claro que sea cual sea el panorama, su boda se realizará.

Así reveló a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, en donde con toda sinceridad se refirió a este tema, compartiendo así algunos detalles de la organización de su boda, asegurando que de una u otra forma, ellos recibirán la bendición para así comenzar su vida en matrimonio. "Sabemos que es muy complicado (anular un matrimonio). Me voy a casar con Irina y lo vamos a hacer con una bendición y en un lugar maravilloso, eso es lo que importa, el amor", señaló el actor de lo más sincero y sin entrar en mayores detalles, a pesar de la insistencia de algunos reporteros, quienes quisieron saber más sobre el lugar que la pareja ha elegido para celebrar este gran día. "Todo lo quieren saber...", expresó Irina entre risas, quien en ese momento acompañaba a Gabriel, dejando en suspenso la locación en la que celebrarán su unión.

Por otro lado, fue la actriz de origen ruso quien reveló que han tenido que adaptar sus planes de boda a su agenda profesional, y es que a pesar de que ellos soñaban con celebrar su unión a finales de este año, han tenido que mover la fecha nuevamente, debido a sus múltiples compromisos laborales. "Como ya les habíamos dicho, gracias a Dios tenemos muchas propuestas de trabajo, yo creo que por la fecha, se va a pasar para el siguiente año, justamente, por motivos de unos proyectos que no podemos platicar", dijo la actriz ilusionada. "En cuanto terminemos con este tema, con el proyecto y todo, para hacerlo con toda la calma del mundo y disfrutar de verdad", agregó.

Aunque en esta ocasión no revelaron detalles sobre el lugar en el que podrían realizar su boda, en meses pasados la pareja dio las primeras pistas de lo que ambos desean para ese día, una enlace de ensueño que podría realizarse en uno de los sitios preferidos de ambos. “Nos gustaría hacerlo en México, yo creo que va a ser más fácil porque la familia de Gabriel es mucho más numerosa que la mía, entonces llevarnos a todos para Rusia creo que sería muy complicado. La idea es hacerlo en la playa pero todavía no tenemos nada, ni fecha, ni cantidad (de invitados), nada de nada…”, dijo Irina en abril pasado durante una charla con Televisa Espectáculos.

El emocionante momento de su compromiso

Conscientes del cariño que su público tiene por ellos, Irina y Gabriel han hecho partícipes a sus fans de su linda historia de amor a través de sus redes sociales, donde suele compartir las postales más románticas en las que han capturado los momentos más entrañables de su relación. Además, no se niegan a compartir detalles de su noviazgo de forma pública, sobre todo cuando se trata de momentos tan especiales, como lo fue su reciente compromiso, algo de lo que Soto habló durante una entrevista con el programa Hoy. “Fue increíble porque fue el día de su cumpleaños. Fue en Huatulco, de hecho estábamos grabando la novela de Te Acuerdas de Mí… no se lo esperaba, ella pensaba que era por el tema ese de su cumpleaños y no porque le iba a dar un anillo. Reaccionó bien bonito, lloramos…”, expresó conmovido.

