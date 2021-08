Natalia Téllez sobre la infidelidad que vivió: 'Hubiera intentado arreglarlo...'

Desde hace más de un año, y en plena pandemia, Natalia Téllez se dio una nueva oportunidad en el amor, sin saber que se convertiría en una relación sólida que hoy por hoy sigue creciendo. Mientras se encuentra feliz con su galán, la conductora ha reflexionado sobre su pasado amoroso y ha recordado el difícil momento que vivió a causa de la infidelidad de un exnovio. Si bien en el pasado ya se ha referido a este duro episodio, ahora ha explicado a detalle las razones por las que le afectó tanto dicha situación, y además ha revelado bajo qué circunstancias hubiera intentado salvar la relación pese al desliz.

Durante una sincera charla en el programa Netas Divinas, Natalia expuso su postura en torno a la monogamia, revelando que considera difícil que alguien no se sienta atraído por más de una persona. “Yo no creo que la gente somos monógamos para siempre, la verdad es que creo que es imposible pedirle a mi pareja que nunca te guste física o sexualmente otra persona”, compartió la conductora, antes mencionar la importancia de la sinceridad si se busca que una relación sea duradera. “Entonces creo que el acuerdo a largo plazo sería, y yo le he hecho con parejas, ‘no nos mintamos’”, comentó.

Tras compartir su opinión respecto a este tema, la también actriz recordó lo que vivió hace ya varios años cuando uno de sus novios le fue infiel. “La vez que me pusieron el cuerno… Lo que más coraje me dio es que cuando yo hablé con mi novio le dije: ‘No estoy educada de una manera conservadora, yo entiendo que cosas suceden cuando las relaciones se van prolongando y a la gente la gustan otras personas y preferiría obvio, en un mundo ideal, que no ames nunca a nadie más que a mí y que sólo yo te guste, pero si no, preferiría que lo pudiéramos hablar’”, contó Natalia, asegurando que ella trató de ser abierta y comprensiva en ese aspecto, sin embargo, eso no evitó que las cosas sucedieran. “Lo triste y lo duro es toda esta traición, toda esta mentira”, comentó.

Luego de que la joven conductora compartiera esta experiencia, Daniela Magún, una de sus compañeras, le preguntó directamente si hubiera perdonado a su entonces galán si él hubiera asumido una actitud distinta, y en vez de ocultar su desliz, lo hubiera hablado abiertamente con ella. “Siento que hubiera sido muy duro, a lo mejor hubiera necesitado como un tiempo para razonarlo, pero siento que justo porque el acuerdo es ‘hablemos’ hubiera intentado arreglarlo”, aseguró. Si bien Natalia nunca ha mencionado directamente el nombre de dicho exnovio, por los detalles que ha dado en distintas ocasiones, algunos han llegado especular que podría tratarse de Christopher Uckermann, con quien ella mantuvo un noviazgo hace tiempo.

Cómo se dio cuenta de la infidelidad

“A mí me pusieron el cuerno durísimo y se hizo súper público y dolió muchísimo”, confesaba Natalia hace tres años también en Netas Divinas. “Yo empecé a presentir, porque en eso las mujeres somos bien avivadas”, contó. “De repente se va a vivir a otro lado para grabar unas cosas, yo me quedo aquí y cuando regresa, yo decía, estamos desenganchados, como que no conectamos. De ahí se va a grabar una película y bye, otra persona. O sea, de 30 mil millones de mensajes a nada, yo dije ‘este brother algo trae’”, continuó. La conductora contó que, al notar el cambio de comportamiento, decidió encarar a su entonces novio: “Yo soy muy intensa y muy de confrontar, porque además me doy cuenta y vibro las cosas, le dije: ‘Vamos a hablarlo tú y yo, porque ni soy tonta, ni me educaron conservadora y entiendo que estuvimos mucho tiempo separados, dime la neta, por todo lo que nos hemos querido, porque además eres figura pública y la gente se va a enterar’”, compartió, mostrando una postura abierta. Sin embargo, relató que dicho galán negó por completo las cosas, por lo que ella finalmente optó por tomar una decisión drástica: “Vivía en mi departamento, yo le digo 'ya bye, o sea, vete de mi depa', él jurando que no y después, resulta que sí, pero al punto de que lo hizo público y salió en las revistas”, recordó.

