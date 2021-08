María Levy reflexiona sobre el amor propio: 'Yo estaba súper inconforme conmigo misma'

A través de su trabajo como fotógrafa, María Levy se ha encargado de llevar su mensaje de amor propio y autoaceptación a sus miles de seguidores. Y es que la hija mayor de la fallecida Mariana Levy resalta a través de sus fotografías la belleza natural del cuerpo humano, más allá de los estándares impuestos por la industria de la moda y la televisión, normalizando todos los tipos de cuerpos, con todo y sus imperfecciones. Sin embargo, hubo un momento de su vida, específicamente durante la adolescencia, en el que admite haber intentado encajar en los cánones de belleza, creyendo que para lograr la felicidad y la aceptación de todos tenía que ser delgada, sin imaginar que la imagen que proyectaba en aquel entonces contribuía a que mas chicas como ella crecieran bajo esa misma ideología. Precisamente sobre este tema se ha referido María en redes sociales recientemente, un momento en el que aprovechó para reiterar su mensaje de amor propio e invitar a sus seguidores a aceptarse tal y como son.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de un video que compartió en su perfil de Instagram donde María alzó la voz en contra de los estándares de belleza, permitiéndose un momento de reflexión sobre lo que ella ha vivido, así como de los mensajes que llegó a recibir de algunas de sus seguidoras, quienes de forma errónea la admiraban por ser delgada. “Primero, desde el fondo de mi corazón, (quiero) pedirles perdón a aquellas personas que hice sentir mal en esos momentos, yo estaba super mal, yo estaba superinconforme conmigo misma, yo me comparaba constantemente con otras modelos y con estándares de belleza inalcanzables”, se sinceró la también nieta de Talina Fernández.

La joven fotógrafa, que actualmente tiene 25 años, abrió su corazón para hacer una desgarradora confesión, dejando en claro que actualmente se encuentra en un gran momento personal, algo que ha logrado a través de la madurez que le han dado los años. “La industria te dice que mientras más delgada estás, más feliz vas a ser, como que existe esa promesa, y neta yo les puedo asegurar que en el momento en el que más delgada estuve, fue cuando más infeliz y vulnerable fui”, comentó María con total sinceridad.

VER GALERÍA

En otro instante de su conversación, la hija del actor Ariel López Padilla aconsejó a sus seguidores a tener mucho cuidado con lo que consumen en redes sociales, pues muchos de los mensajes y contenidos que ahí se generan, en ocasiones pueden ser confusos o contribuir a crear expectativas falsas sobre la vida en general. “De verdad me siento mejor que nunca, en cuanto a mí, en mi relación conmigo… Y una de las claves en este camino, fue filtrar muchísimo el contenido que consumo en redes, o sea, estamos expuestos 24/7”, reveló la hermosa jovencita.

La dura confesión de María Levy

Hace unos meses, María abrió su corazón en una emotiva entrevista en la que no dudó en reconocer la gran labor de su abuela Talina en su vida. Y es que según compartió la joven, en su adolescencia sufrió de algunos trastornos alimenticios, una etapa que por fortuna logró dejar atrás, siempre apoyada en el amor de su familia. “Me acompañó, obviamente, mi abuela que de verdad que Dios la bendiga, a parte a su edad, yo le debo mucho”, comentó en entrevista para Ventaneando. “(Sufrí) De todos los tipos de trastornos alimenticios anorexia, bulimia, vigorexia, obsesiva con todo lo que comía, con todo lo que no comía, o sea, pesadísimo, pero como en un libro que leí y que me encanta, el de Siddhartha, a mí me sirvió justo atravesar por todo lo que no, para saber qué sí, entonces lo veo como un gran aprendizaje que me ayudó a estar en la posición en la que estoy hoy”, comentó agradecida.

VER GALERÍA