El padre de Britney Spears alza la voz: ‘El público no conoce todos los detalles’

Aunque el final de los años difíciles de Britney Spears parecía estar cerca con la renuncia de su padre a su tutela después de aquel sentido testimonio que la cantante dio por primera vez desde que comenzó su conservaduría hace 13 años, las cosas parecen estar lejos de terminar. Apenas hace una semana, la intérprete de Lucky se veía en vuelta en una bizarra polémica en un supuesto caso de agresión, cuando ha llegado su padre a romper el silencio y apuntar a que el público no conoce lo que verdaderamente pasa con ella. Jamie Spears, padre de la cantante, entregó un documento de 15 páginas -al que han tenido acceso medios internacionales como el Dailymail- a la corte de Los Ángeles en el que apunta a distintas situaciones en la vida de su hija.

“Si el público supiera la realidad de la vida personal de la señorita Spears, no solamente sus altas sino también sus bajas, todo de la adicción y de los problemas de salud mental con los que ha luchado, y todos los retos de la tutela, admirarían al señor Spears por el trabajo que ha hecho y no lo criticarían. Pero el público no conoce todos los detalles, y no tienen derecho a saberlos, así que no habrá una redención pública para el señor Spears”, se lee en el documento de su equipo legal.

En el escrito, también se hace referencia a los señalamientos de Britney sobre su salud, apuntando a que el padre de la cantante solamente se encargaba de pagar los tratamientos que fueron acordados con sus médicos, la otra parte de la conservaduría y su exrepresentante. “No hay duda de que la conservaduría salvó a la señorita Spears del desastre, la apoyó cuando lo necesitaba más, la protegió a ella y a su reputación del mal, y facilitó la restauración de su carrera”, se lee en el documento legal.

El anuncio de su retiro como su tutor

Fue el pasado 12 de agosto cuando el padre de la cantante aceptó renunciar a la tutela que tiene sobre ella desde hace 13 años, en este nuevo documento afirma que no debe ser removido pero que dejará la posición en su debido momento. “No hay, de hecho, sustentos para suspender o remover al señor Spears de la conservaduría del Estado…y es altamente debatible si un cambio en la conservaduría en este momento sería en el mejor interés de la señorita Spears…Aún así, aún cuando el señor Spears es incesantemente objeto de ataques injustificados, no cree que una batalla pública con su hija por su continuo servicio como su tutor sería en su mejor interés. Así que aunque debe responder a esta petición injustificada de su remoción, el señor Spears, desea trabajar con la corte y el abogado de su hija para preparar una transición ordenada a un nuevo conservador”, se lee en el fragmento que se hizo público aquel día de este documento.

Al final de aquel mensaje se leía: “A pesar de su anterior título, el señor Spears siempre será el padre de la señorita Spears, siempre la amará incondicionalmente y siempre verá por sus mejores intereses”.

Hasta el momento, no se tiene claro cuándo se hará la transición mencionada, y cuando el padre de la cantante dejará de ser oficialmente su tutor. Ha de recordarse que al desempeñarse en este puesto, Jamie Spears recibía una significativa suma de dinero de la fortuna de la cantante, además de ser responsable de todo tipo de cuestiones, desde profesionales y financieras hasta médicas y físicas.

