El Canelo Álvarez y Fernanda Gómez, los más enamorados en su cita nocturna

A poco más de tres meses de su espectacular boda, y luego de una inolvidable luna de miel por Europa, Saul El Canelo Álvarez y Fernanda Gómez disfrutan su vida en familia junto a su pequeña Marifer, quien es su completa adoración y además una estrella en sus redes sociales. No obstante, de vez en vez, la pareja tiene alguna cita sin niños, tal como la que acaban de tener en un famoso destino mexicano. El boxeador y su guapa esposa asistieron con algunos amigos al concierto que Rauw Alejandro ofreció en Rosarito, Baja California, de hecho, el cantante no desaprovechó la oportunidad de tomarse una foto junto al exitoso pugilista. Fue Fernanda quien a través de sus Instagram Stories compartió algunos vistazos de la divertida velada, en la que no dejaron de cantar los éxitos del puertorriqueño. Sin embargo, lo que seguramente llamó más la atención de sus seguidores, fueron las románticas escenas de ambos protagonizaron, pues contagiados de la emoción y alegría que se vivía en el lugar, aprovecharon para intercambiar besos y miradas apasionadas. "Deseo que la vida siempre te sonría y que Dios te multiplique todo lo que con amor das… ¡Te amo para siempre mi amor completo!", escribía la tapatía el mes pasado en una dedicatoria especial a su esposo. Haz click abajo para ver a este par de enamorados.

