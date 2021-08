Mijares cuenta cómo es tener a Lucero de vecina: ‘Los niños están felices’

Si de exparejas bien avenidas se trata, no puede dejar de mencionarse a Lucero y a Mijares, quienes han demostrado no sólo tener una relación cordial y respetuosa, sino también una sincera amistad. Hace un par de meses, los cantantes rindieron homenaje a ese vínculo entre ellos con un inolvidable concierto en el que sus hijos fueron los invitados especiales. Pero las colaboraciones no han parado ahí, pues ahora trabajan juntos en el nuevo reality de talentos de Televisa, en cuya primera emisión compartieron algunos detalles de su época como marido y mujer. Ahora, el cantante ha hablado a corazón abierto no sólo de su experiencia al trabajar con su ex, sino también sobre cómo es tenerla como vecina, pues como ellos mismos lo han revelado, los separan apenas unos cuantos metros.

A poco de haberse estrenado, El Retador ha logrado conquistar al público, y no sólo por sus talentosos contendientes, sino también por sus carismáticos jueces: Lucero, Mijares e Itatí Cantoral. El intérprete de Soldado del Amor contó cómo ha sido trabajar por primera vez con su exmujer en un programa de televisión como éste. “Es muy a gusto, tenemos una muy buena relación, incluso hace unos meses hicimos un concierto streaming en la casa”, comentó el cantante en entrevista para TVyNovelas, refiriéndose a aquella presentación que titularon Siempre Amigos. “Digo, somos vecinos y siempre nos hemos llevado bien”, agregó el intérprete.

Luego de que Mijares mencionara el tema de la cercanía que hay en sus respectivos hogares, , inevitablemente fue cuestionado sobre este aspecto de su convivencia. “Sí, es muy buena vecina, nunca molesta”, aseguró. “No hace fiestas ni nada de eso”, dijo entre risas. El intérprete comentó además que no sólo él está conforme al tener a Lucero como vecina, pues los más felices con esta cercanía son sus hijos, Lucerito y José Manuel, “Los niños están felices ahí, de uno a otro, de elevador a elevador lo que hay son 20 pasos”, explicó el cantante.

En diciembre del año pasado, durante una sincera charla con Yordi Rosado, Mijares contó que fue él quien le planteó a Lucero la idea de mudarse cerca de su casa tras haber tomado ambos la decisión de separarse. Y es que si bien, su ruptura no fue fácil, la llevaron a cabo en el mejor de los términos y teniendo en mente siempre el bienestar de sus hijos, por lo que ella no se opuso en lo absoluto. “Cuando nos separamos (le dije): ‘Oye Lucerito, ¿no te importa que me cambie aquí al edificio de junto?’. Me dice: ‘No, no, no es que no me importe, te lo imploro’”, recordó. El cantante detalló entonces que tanto él como su expareja estaban conscientes de lo difícil que podía resultar su decisión para sus hijos. “Tú como adulto superas esto, lo entiendes, vives el luto, lo superas, pero de repente los chavos no saben, es más difícil que ellos lo superen. La Beba tenía cinco, José como ocho, entonces lo que más queríamos era no afectarlos a ellos”, contó.

El momento en el que compartieron su decisión con sus hijos

En aquella ocasión Mijares recordó cómo abordaron con sus hijos su separación. “Yo le dije a José: ‘Oye, ¿cómo ves? Voy a poner un estudio aquí junto, donde también van a tener sus cuartos, tu mami viaja mucho, yo también viajo mucho’”, recordó Mijares, quien también compartió la respuesta de su primogénito: “Sí, papi”. El cantante contó que las cosas se dieron de la mejor manera y que sus hijos lo tomaron bien. “Como no vieron en ningún momento ningún grito ni sombrerazo, y como ellos vieron que tenían la facilidad de cruzar de elevador a elevador… Creo yo que lo hicimos bien en ese sentido, porque ellos realmente no sintieron un rompimiento agresivo”, comentó. “Porque eso es lo que pasa, cuando hay un rompimiento en una pareja los que más sufren son los chavos, porque dicen: ‘Ya no voy a ver a mi papi o ya no voy a ver a mi mami’, o sea, realmente estamos en contacto y muy respetuosos de la vida de cada uno”, reiteró.

