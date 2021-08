La misteriosa foto de Aislinn Derbez que ha levantado sospechas La actriz se dejó ver tomada de la mano de su acompañante, aunque no quiso revelar su identidad

Mucho se ha dicho sobre la vida amorosa de Aislinn Derbez en los últimos meses. Y es que tras su separación de Mauricio Ochmann, hace más de un año, la actriz ha sido ligada sentimentalmente a algunos galanes, sin que ninguno de estos supuestos romances llegaran a confirmarse. Sin embargo, todo parece indicar que la hija de Eugenio Derbez podría estar lista para reencontrarse con el amor, o al menos eso han interpretado sus seguidores con la reciente publicación que ha hecho en sus redes sociales, con la que ha encendido las alarmas entre sus fans, pues se ha dejado ver muy bien acompañada de un misterioso galán.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de sus historias de Instagram donde la actriz se dejó ver disfrutando de una deliciosa cena, en compañía de un hombre a quien toma de la mano. De hecho, en la fotografía no se puede apreciar el rostro de Aislinn ni de su acompañante, pero ha quedado en evidencia que se trata de ella por el anillo que usa en una de sus manos, el cual tiene la leyenda “Now” al centro, y el cual ha presumido en más de una ocasión, específicamente durante su reciente viaje a Guatemala. Además, la actriz ha agregado a su publicación un emoji de carita con ojos de corazón, con lo que sin duda ha comenzado a levantar sospechas entre sus fans.

No ha sido la primera vez que Aislinn levanta sospechas sobre lo que sucede en su vida sentimental, pues desde hace algunos meses se le ha relacionado con el motivador Jonathan Kubben, con quien ha compartido algunos viajes y proyectos, lo que los ha hecho ser muy cercanos. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que la actriz y Kubben realmente estén saliendo. Eso sí, la actriz ha prometido que en su momento, será por su propia boca que se sabrá el nombre del afortunado que logre robarle el corazón. “Ya les contaré en mis redes sociales cuando sea el momento”, expresó la intérprete a finales de julio pasado en entrevista con el diario mexicano El Universal, dejando en misterio esta parte de su vida, que sin duda ha despertado todo el interés entre sus fanáticos.

VER GALERÍA

Eso sí, Aislinn ha reconocido que en este momento se encuentra trabajando en ganar mayor confianza en sí misma, algo que ha podido lograr poco a poco gracias al esfuerzo y al empeño que ha puesto para conquistar este objetivo. “Es una parte con la que estoy lidiando ahorita en terapia; yo que me divorcié hace como año y medio, volverte a abrir al amor está cañón, después de haber vivido esa decepción, desilusión tan fuerte, de que todas tus expectativas se fueron al piso, con el corazón completamente destrozado, claro que te quedas con unos traumas muy fuertes, como un Grinch del amor dices: ‘Ya no creo en nada, nada me funciona, todo es una mentira’ y es volver a abrirte a esto…”, contó durante su participación en el podcast titulado Se regalan dudas.

¿Qué opina Mauricio Ochmann sobre el supuesto romance de Aislinn?

Como era de esperarse, Mauricio no ha podido escapar de los cuestionamientos sobre lo que se dice de la vida de su expareja y madre de su hija, mostrándose muy abierto a la posibilidad de que la madre de su hija decida reencontrarse con el amor, tal y como él lo ha hecho al lado de Paulina Burrola. “Yo lo único que le deseo a Ais siempre es que sea feliz, nos queremos muchísimo y nada, todo bien…”, dijo el intérprete en un reciente encuentro con la prensa sin dar más explicaciones al respecto, haciendo énfasis en cómo marcha la convivencia que mantiene con la actriz. “Sí, todo está muy bien, todo muy feliz…”, señaló antes despedirse, no sin antes agregar más sobre este tema. “Siempre, tenemos muy bonita comunicación…”, señaló.

VER GALERÍA