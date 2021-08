'Que Dios te cuide siempre...', Adal Ramones a su esposa por su cumpleaños

Las celebraciones no paran para Adal Ramones y su esposa Karla de la Mora. Y es que a unas semanas de haber celebrado su cuarto aniversario de bodas, ahora la pareja festeja una fecha muy especial para ellos: el cumpleaños de Karla. Al ser una fecha especial, el presentador no ha dejado pasar la oportunidad de gritar el amor que tiene por su esposa a los cuatro vientos, por lo que a través de redes sociales le ha dedicado un lindo mensaje, en el que se ha dejado ver de lo más enamorado y orgulloso de su mujer.

Fue a través de su perfil de Instagram donde el también actor expresó sus buenos deseos para Karla, mostrando su lado más sensible y romántico a la hora de felicitarla, pues no dudó en destacar las virtudes de su mujer. "Hoy es el cumpleaños de este ser maravilloso y tan lleno de luz; de sentimientos bellos, de energía siempre positiva viviendo en armonía. Ella me ha contagiado de esa alegría de vivir. Querida por todos en su familia y con cientos de amistades que la adoran. Respetada por la gente que trabaja con ella y admirada por cada una de sus cualidades", expresó el intérprete de lo más conmovido

Adal continuó con su mensaje con una linda declaración de amor, así como sus mejores deseos para este nuevo año que comienza. "Felicidades, amor mío por una vuelta más al sol… tú eres mi sol. Que Dios te cuide siempre y que me permita ver como sigues floreciendo y llenando de vida todo lo que tocas", finalizó enamorado.

Así nació su historia de amor

Sin duda alguna, Adal Ramones se ha caracterizado por ser un romántico empedernido, por lo que es común verlo gritar su amor por Karla a los cuatro vientos cada que tiene oportunidad. Es por eso que para su aniversario de bodas número tres, el actor le dedicó unas hermosas palabras a la madre de su pequeño Cristóbal, un momento que aprovechó para recordar el día en el que la conoció, un momento que sin duda ha quedado guardado para siempre en es sus corazones y que a la distancia Adal recuerda con mucho cariño.

“Un día viajé a Vallarta (hace casi 8 años) y en la sala de abordar del aeropuerto me topé con ella, decidí sacarle plática y resultó ser de lo más divertido. Le pedí el teléfono y sólo me puso como condición que le llamara dentro de tres meses, me esperé y así lo hice. Coincidimos en muchas cosas, pero fue su hermoso corazón, su nobleza y entrega a los demás, lo que me dio tanta alegría al corazón. Y fue así como, después de cuatro años y medio de noviazgo, le propuse matrimonio. Deseaba con toda el alma vivir cerca de ella; poder despertarme y verla junto a mí, pasear juntos y construir mi vida con cada anécdota vivida en pareja”, compartió el actor en una publicación hecha en su perfil de Instagram a propósito de su tercer aniversario de bodas, el cual celebran en agosto.

