Adrián Uribe y Thuany Martins celebran de lo más enamorados su segundo aniversario

Más enamorados que nunca, Adrián Uribe y Thuany Martins han celebrado una fecha muy especial para ellos. Y es que fue hace exactamente dos años, un 22 de agosto, cuando ambos tomaron la decisión de comenzar una hermosa relación, la cual actualmente los tiene a punto de llegar al altar y de la cual ha nacido la pequeña Emily, su primera hija en común. Como era de esperarse, la pareja ha hecho eco de esta celebración tan importante a través de sus redes sociales, donde han dejado en evidencia que su amor cada día se fortalece más.

Desde las primeras horas de este domingo, Adrián recurrió a sus redes sociales para dedicarle una sencillo pero muy significativo mensaje a su amada Thuany, el cual acompañó de una linda foto de pareja, en la que se les puede ver muy sonrientes y guapos, posando frente a una hermosa vista panorámica en la que se puede apreciar al fondo el mar. “Dos años de novios… Te amo”, escribió el intérprete de lo más emocionado, dejando en claro el gran amor que siente por su esposa y madre de su pequeña Emily.

Por su lado, Thuany también dedicó unas lindas palabras para Adrián, la cuales acompañó de todo un álbum de fotografías en las que resumió estos dos años que llevan juntos, desde sus primeros días de novios, hasta ahora que han formado una hermosa familia. “¡Dos años a tu lado @adrianuribe! Y que afortunada soy. Entre todas las uniones y encuentros en el mundo, me encontré contigo, mi mejor encuentro. Dentro de todo el amor que uno puede llegar a sentir, te amo a ti”, compartió la modelo de origen brasileña completamente enamorada. “Y que vengan muchos años más esposo. Te amo”, finalizó. Por supuesto, Adrián no se resistió al detalle de su guapa esposa y de inmediato respondió: “¡Los dos años más hermosos de mi vida! ¡Te amo esposa!”, escribió de lo más emocionado.

Thuany y Adrián, ¿quieren más hijos?

Sin duda alguna, la llegada de Emily a sus vidas ha sido todo un acontecimiento, tanto, que la pareja ya sueña con darle un hermanito a Emily, y hacer crecer la familia. De hecho, el más ilusionado por convertirse en padre es Adrián, quien a pesar de que ya tiene bastante experiencia en la paternidad, pues además tiene un hijo de 18 años, la forma en la que ha vivido esta faceta de su vida con Emily ha sido completamente diferente, por lo que no puede esperar a convertirse en papá nuevamente.

Así lo reveló el mismo Adrián recientemente, luego de que fuera cuestionado sobre si a él y a su esposa les gustaría agrandar la familia, admitiendo que es algo de lo que ha hablado mucho con su amada Thuany, dejando en claro que es deseo de los dos el poder traer al mundo a un nuevo bebé. "Sí me encantaría, lo hemos platicado mi mujer y yo, que a lo mejor una más y ya, pero vamos a ver qué pasa", expresó el también comediante a los micrófonos del programa Hoy. "De repente se me antoja, y de repente cuando me levanto a las dos, a las tres, a las cuatro, a las cinco de la mañana (por mi bebé), como que se me quitan las ganas, pero sí me encantaría", expresó entre bromas.

