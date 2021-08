¿Por qué hospitalizaron a Pepillo Origel?

Luego de que se diera a conocer que Juan José Origel había sido hospitalizado, y de que se dejara ver desde la camilla del hospital a través de redes sociales, los seguidores del periodista no dudaron en mostrar su preocupación al respecto, sobre todo porque comenzaron a surgir algunos rumores en los que se aseguraba que el presentador del programa Con Permiso había sido llevado a urgencias por complicaciones por Covid-19. Sin embargo, el mismo ‘Pepillo’ se ha encargado de aclarar de una vez por todas las especulaciones en torno a su salud, y de paso ha compartido con sus seguidores las razones que lo llevaron a pisar el hospital este fin de semana, tranquilizando así a todos los que insistentemente preguntaban por su estado.

A través de su perfil de Instagram, Juan José compartió un video en el que se dejó ver visiblemente recuperado y en el que compartió las razones que lo llevaron al quirófano hace unos días, descartando completamente el Covid-19, y asegurando que todo se debió a una molestia que presentó días atrás. “Aquí estoy, en León, Guanajuato, en mi casita, recuperándome de esta operación de la que fui objeto, y todo el mundo me está preguntando qué fue lo que me pasó: una hernia, traía un dolorcito y hace ocho días me dolió más, y el fin de semana me vine a León, y aquí ya me hicieron los estudios y todo eso, y gracias a la intervención de mi cuñado, el doctor Héctor Flores Calleja, que la verdad no saben qué operación me hizo, pues me encontraron dos hernias y eso fue lo que pasó”, detalló el periodista.

En otra publicación que hizo en Instagram, ‘Pepillo’ compartió una imagen desde el hospital, en la que no dudó en agradecer a todos los que se mostraron preocupados por su salud, así como aquellos que le enviaron sus mejores deseos, aprovechando la ocasión para reconocer la labor de su médico. “¡Gracias, gracias, gracias a todos los que se preocuparon por mi operación! Ya estoy en mi casa en León, recuperándome de la intervención que gracias al doctor Héctor Flores Calleja todo salió muy bien, gracias a Dios”, expresó el presentador.

Fue el pasado viernes 20 de agosto cuando a través del programa Con Permiso se dio a conocer la hospitalización de Origel, algo que sin duda preocupó muchísimo a sus fans y a sus compañeros del mundo del espectáculo, quienes no tardaron en solidarizarse con el periodista, deseando su pronta recuperación. Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Alan Tacher y Adrián Uribe, fueron algunos de los famosos que le enviaron sus mejores deseos, mismos que han sido correspondidos por el conductor.

Listo para regresar al trabajo

Luego de que se diera a conocer su hospitalización, se transmitió un video del periodista durante la transmisión del programa Con Permiso, en donde ‘Pepillo’ calmó los ánimos de su audiencia, explicando las razones de su ausencia y el por qué de su ingreso al nosocomio, dejando en claro sus ganas de regresar al trabajo cuanto antes. “Ya para la próxima semana espero estar ahí ya de cuerpo entero, pero muchas gracias. Aquí estoy recuperándome, en mi tierra, en León, Guanajuato, fíjense que yo venía a la parranda y miren dónde acabé”, concluyó su mensaje.

