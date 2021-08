Yalitza Aparicio revela que su papá no quería que se convirtiera en actriz La artista aseguró que a su padre le preocupaban mucho las críticas en torno a ella, algo que a la larga la joven ha aprendido a sortear

La vida de Yalitza Aparicio cambió de manera radical, luego del estreno de la película Roma de la cual fue protagonista. Y es que la actriz comenzó a acaparar titulares por todo el mundo y a codearse con las celebridades más reconocidas de Hollywood, quienes de inmediato le dieron la bienvenida al mundo del cine. Sin embargo, su repentina fama también la llevó a ser blanco de comentarios negativos y racistas, algo con lo que la intérprete tuvo que aprender a lidiar, haciendo oídos sordos y contrarrestándolos con una actitud muy positiva, siempre mostrándose orgullosa de sus orígenes. Y aunque Yalitza ha aprendido a vivir con lo bueno y lo malo de su profesión, a su familia, especialmente a su padre, le preocupaba todo lo que sucedía en torno a la actriz originaria de Oaxaca, por lo que una vez terminada su etapa con Roma, esperaba que su hija volviera a su natal Tlaxiaco y retomara su vida lejos de los reflectores, así como su carrera de educadora, algo que definitivamente ya no estaba en los planes de Aparicio.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Así lo reveló la misma actriz en su más reciente video en YouTube, en el que reaccionó y respondió a las teorías y cuestionamientos que se han viralizado sobre su vida en redes sociales, aclarando de una vez por todas los rumores que giran en torno a su vida personal. Precisamente Yalitza se refirió a la opinión de su padre sobre su nueva realidad, revelando que su progenitor no estaba del todo de acuerdo con que su hija siguiera el camino de la actuación, algo de lo que habló luego de que fuera cuestionada sobre si era cierto que su papá se oponía a que se convirtiera en actriz. “Sí se preocupó, todos se preocuparon, porque como que veían todo este boom, o todas estas críticas, cosas que me decían ellos: ‘es que yo no entiendo cómo estás ahí tú sonriendo y como muy fuerte, si realmente que son cosas que pegan, que duelen…’”, comentó la artista de 27 años, haciendo referencia a la forma en la que su familia enfrentó su fama.

Yalitza tranquilizó a su familia explicándoles las razones por las que ha decidido seguir en el mundo del espectáculo, dejando en claro su deseo de seguir abriendo el camino a las futuras generaciones de actores, demostrándoles que sin importar tus orígenes, todos los sueños se pueden volver realidad. “Yo les daba como mi explicación de: ‘bueno, (las críticas) realmente afectan, pero lo importante es llegar a un punto en donde esto ya no exista o ya no suceda tan frecuentemente, para quien venga, tenga más fácil este camino y que ya no pase por nada de esto, y si yo lo puedo hacer, soy feliz en esa parte”, compartió con una sonrisa en el rostro.

VER GALERÍA

Sin embargo, el padre de la actriz no terminaba por aceptar que la vida de su hija había cambiado, y que ahora su camino a la fama era imparable. “Todavía cuando salió la noticia de la última película que hice con Luis Mandoki, como que él me dijo: ‘Yo todavía tenía la esperanza de que regresaras’. Nunca me lo había dicho, nunca había sido tan directo, pero me senté con él y le expliqué en qué consistía esto y que como en todos lados siempre va a haber personas buenas y personas malas, pero nosotros teníamos que aprender a tomar nuestras propias decisiones y a tomar los comentarios que realmente nos ayuden a seguir adelante, y yo creo que ahora ya lo acepta”, señaló con total sinceridad.

¿Yalitza Aparicio es multimillonaria?

Una de las preguntas basadas en las teorías virales sobre su vida que rondan las redes sociales y en algunos medios de comunicación que más risa le causó, fue la que apuntaba a que la protagonista de Roma posee una fortuna estimada en 3 millones de dólares, algo de lo que Yalitza no pudo evitar reírse, pues aseguró esa es una cifra que por ahora no ha logrado ahorrar. “Lo que tengo es que la mayoría de las actividades que realizo como que se van a fundaciones, se donan en algo, o se ayudan en otras cosas, entonces, no creo haber llegado ya a eso”, dijo entre risas, dejando en claro que por ahora sus objetivos están enfocados en llevar su mensaje de inclusión a todos los rincones del mundo y a apoyar a las causas que más pueda.

VER GALERÍA