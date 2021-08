Así fue el encuentro entre la ex de José Ron y la chica que podría ser su nuevo amor

Aunque José Ron no ha confirmado su romance con Luciana Sismondi, todo parece indicar que su relación va viento en popa y poco a poco se consolida, pues de hecho, la presentadora de Telehit ya convive con la familia del actor, según han compartido ellos en sus redes sociales. Y aunque ambos han sido discretos a la hora de hablar del lazo que los une actualmente, el reciente e inesperado encuentro entre Luciana y Jessica Díaz, exnovia de José Ron, podría ser la confirmación de que entre Sismondi y Ron existe algo que más que una linda amistad, pues las bromas entre ellas no se han hecho esperar, y como era de esperarse el nombre del actor ha salido a colación, dejando a todos con la boca abierta por la buena relación que mostraron tener.

El sonado encuentro sucedió dentro del programa News Telehit, que conduce Luciana, a dónde Jessica acudió a presentar su más reciente éxito musical denominado Ay José. Por supuesto, el nombre de la canción sirvió para que la cantante y la presentadora comenzaran a bromear y hacer algunos juegos de palabras, dejando en claro que ambas tuvieron o tienen una historia de amor con alguien llamado José, sin referirse al actor de forma específica, algo que quedó registrado en algunos videos que ambas compartieron en sus redes. De hecho, fue otra de las conductoras de este espacio quien comenzó con las bromas, jugando con el apellido del protagonista de La Desalmada: "Oigan, a mí me preguntaron que si ese 'ron' emborracha...", generando algunas risas nerviosas entre Luciana y Jessica, quien no dudó en cuestionar directamente a Sismondi al respecto: "¡Comadre, cuéntanos si emborracha!", dijo entre Díaz entre risas, mientras abrazaba a Luciana, quien igual reía sin saber qué decir.

En otro video, compartido por Jessica en Instagram Stories, se puede ver a la cantante de lo más emocionada, anunciando su presencia en el show e invitando a sus seguidores a ver su participación dentro de este programa. Además, el momento se prestó para que las presentadoras confesaran que ambas se encuentran saliendo con hombres de nombre José, algo que sin duda sorprendió a todos, pues Luciana podría haber confirmado su romance con el intérprete al admitir tener una historia con un José, sin especificar el apellido del afortunado galán, dejando en claro la buena relación que tiene con Díaz.

Mientras tanto, José Ron se mantiene enfocado en el final de grabaciones de la telenovela La Desalmada, por lo que no se ha pronunciado respecto a este encuentro, siguiendo la línea de discreción que ha mantenido desde que comenzaron a circular los primeros rumores de su supuesta relación con Luciana, a pesar de que en sus redes sociales se ha dejado ver de lo más feliz e ilusionado al lado de la guapa presentadora.

¿'Ay José’ va dedicada a Ron?

Cómo era de esperarse, el título de la nueva canción de Jessica Díaz ha llamado la atención por la breve historia de amor que vivió al lado de José Ron, por lo que la también actriz no ha dudado en aclarar si su nuevo tema lleva una dedicatoria especial para su ex. "Los últimos tres hombres de los que me he enamorado se han llamado José... Y hay una historia: mi mamá es una mujer muy católica y le pide a Dios que me mande a mi San José como a la Virgen María. Ya saben, mi mamá con el sueño de que mi hija se case... Entonces, sí me llegaron Josés, pero sin el santo, sin la aureola", sentenció Jessica.

