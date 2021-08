'En mi caso, está casi todo perdido', Fátima Molina sobre la situación que enfrenta por la explosión en su edificio

Luego de haber vivido una de las experiencias más complicadas de su vida, tras registrarse una fuerte explosión por acumulación de gas en el edificio en el que vivía, Fátima Molina se ha mantenido en contacto con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde poco a poco ha ido compartiendo actualizaciones sobre su caso. Tal y como lo ha hecho este fin de semana, cuando la actriz ha tomado sus redes para hacer referencia a los dichos de algunos de sus vecinos, aclarando puntualmente la situación en la que se ha visto inmersa, y reiterando su agradecimiento a todos aquellos que le han demostrado su respaldo en medio de esta difícil situación.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la protagonista de telenovelas como Te Acuerdas de Mí compartió un extenso mensaje en el que hizo referencia a los señalamientos que ha sido objeto en los últimos días, dejando en claro que ella se ha alineado a las instrucciones de las autoridades, así como de Protección Civil. “Solo para aclarar, yo no he hecho mudanza ni he usado ‘mis influencias’ para sacar mis cosas del departamento en el que vivía, como dice una persona que no conozco, y que evidentemente no me conoce. He sacado lo que las autoridades me permitieron como a muchos vecinos más”, se puede leer al inicio de su mensaje, haciendo referencia a lo que se ha dicho en torno a ella y la situación que enfrenta.

En su misiva, la actriz aseguró que jamás pasaría por alto las instrucciones de una autoridad, y mucho menos en momento tan delicado como el que atraviesa ella y sus vecinos, por lo que pidió a sus seguidores no creer en mentiras ni en dichos no verificados. “He entrado sola al departamento sólo con fiscalía y peritaje, nadie más. Siempre con los protocolos que ellos nos indican. Dejemos de mentir y de creer mentiras. Tampoco he pasado cuatro veces al lugar, porque no se me ha permitido. Jamás pasaría por alto a una autoridad”, dijo de forma contundente. “Me he anotado como todos, he hecho fila como todos, y pertenezco al edificio y piso del cual salió la fuga de gas, y me tocó estar dentro del departamento cuando sucedió la explosión”, mencionó.

Fátima señaló que, si bien, a algunos vecinos se les ha permitido recuperar algunos objetos y pertenencias que están en buen estado, para ella ha sido diferente, pues debido a la magnitud del incidente, la mayoría de sus cosas quedaron inservibles. “Me ha tocado ver cómo más personas han podido sacar más cosas porque están en buen estado y porque así se les permitió por parte de las autoridades. En mi caso, está casi todo perdido, como la mayoría de los habitantes de mi torre, y no tengo información exacta aún de lo que pasará”, sentenció, al tiempo que pidió empatía para todos los afectados. “Deseo que nadie tenga que pasar por esto porque, si así fuera, entenderían cada detalle que cada uno estamos sintiendo. Todos estamos muy sensibles, con mucha incertidumbre y sumamente cansados, pero hablar con mentiras y distorsionar la información, me parece que no lleva a más que a lastimar. Gracias por el interés y las muestras de cariño”, finalizó.

¿Cómo se encuentra Fátima Molina tras la explosión?

Con toda sinceridad, Fátima reapareció en sus redes sociales el pasado martes 18 de agosto para compartir una publicación de agradecimiento por el apoyo que ha recibido hasta el momento, despejando cualquier duda y asegurando que se encuentra bien. “Gracias a todas las personas que preguntan cómo estoy y desean que esté bien. Físicamente estoy muy bien, lamentando mucho todo lo ocurrido y dándole seguimiento a los procesos obvios que esto genera…”, señaló la intérprete de series como ¿Quién Mató a Sara? y Diablero en las primeras líneas de su mensaje en Instagram, aunque sin ahondar en detalles de los procedimientos en los cuales tendrá que ocuparse a continuación. “Son momentos muy vulnerables para todos los involucrados y sé que muchos así lo comprenden. Gracias por su interés y tantas muestras de cariño, significa mucho para mí. Estoy bien, lo material va y viene. Abrazos y mucho amor pa’ todos”, finalizó.

