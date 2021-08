¡Un hermanito para Stormi! Kylie Jenner estaría embarazada de su segundo bebé

Todo indica que las sospechas son ciertas, pues Kylie Jenner parece estar a la espera de su segundo bebé junto al rapero Travis Scott, según se ha dado a conocer en diversos medios estadounidenses. Cabe destacar que a lo largo de estos meses, la socialité ha mantenido estricta discreción en torno a estas versiones, aunque han sido sus fanáticos quienes gracias a algunas pistas han podido asegurar que un nuevo integrante de la familia viene en camino. De hecho, parte de esta situación se dio el pasado 10 de agosto, cuando la también empresaria celebró su fiesta de cumpleaños, publicando algunas historias en Instagram que parecían no ser de ese día, según pudieron notar sus fanáticos.

Esta vez, las alertas se han encendido alrededor de Kylie, pues de acuerdo con People, el segundo bebé de la fundadora de Kylie Cosmetics viene en camino, según afirma la publicación, que se ha basado de múltiples fuentes cercanas para dar a conocer esta noticia. Entre otras cosas, se informó que se buscó tener comunicación con los representantes de la integrante del clan Kardashian, así como con los del rapero, aunque hasta el momento no ha habido una respuesta por parte de ellos. Lo cierto es que estas versiones que hoy cobran fuerza han tomado sentido para los seguidores de la emprendedora de 24 años, pues anteriormente ha expresado su deseo de agrandar la familia y darle un hermanito a la pequeña Stormi.

De la misma forma, Page Six ha confirmado el embarazo de Kylie, asegurando que en este momento toda la familia se encuentra encantada con el acontecimiento. Precisamente, en medio de esta circunstancia, los recientes comentarios de Caitlyn Jenner no han pasado desapercibidos, pues fue el jueves pasado cuando, durante su asistencia a un evento, aseguró accidentalmente que estaba a la espera de otro nieto, aunque no dijo de cuál de sus hijos, algo que avivó ciertas versiones en torno a Kylie. Luego, se supo que tal comentario estaba relacionado con la próxima llegada del bebé de su hijo Burt Jenner, quien junto a su novia Valeria están a la espera de su tercer hijo.

¿Qué ha dicho Kylie de hacer crecer la familia?

A través de sus redes sociales, Kylie ha respondido algunas preguntas a sus fanáticos, quienes no se han resistido a preguntarle si entre sus planes está darle un hermanito a Stormi, a lo que ha respondido con toda sinceridad: “No puedo esperar a tener más bebés”, le dijo a uno de sus seguidores en 2019, según retoma People. Posteriormente, en 2020, la socialité fue más específica sobre la idea de hacer crecer la familia, revelando cuántos hijos le gustaría tener. “Seguramente cuatro hijos…”, aseguró, aunque también dijo que no tenía un tiempo específico para eso. De esta manera sus fanáticos se mantienen muy pendientes de lo que pudiera ocurrir, pues como suele suceder el clan Kardashian no para en sorpresas.

Recordemos que fue en 2017 cuando Kylie comenzó a salir con Travis Scott, un romance que colocó a la socialité en la mira de todos, aunque a pesar de ello pudo mantenerse alejada del ojo público durante su primer embarazo, anunciando el nacimiento de Stormi después de haber dado a luz. En una charla con el presentador Andy Cohen, admitió que debido a la edad que tenía cuando decidió embarazarse, siendo muy joven, dudó en cómo podría manejar este asunto de manera pública, por lo que prefirió mantenerlo en privado.

