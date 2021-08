Britney Spears en medio de acusaciones en un bizarro caso

Cuando todo parecía mejorar en el camino de Britney Spears después de que su padre aceptara renunciar a la tutela que tiene sobre de ella desde hace trece años, la polémica se ha vuelto a cruzar en su camino de la forma más bizarra. La cantante ha sido señalada de acusaciones de una supuesta agresión hacia una de sus trabajadoras domésticas, quien llamó a las autoridades a principios de esta semana. Según reporta TMZ la discusión se debió a una situación con los perros de la cantante. De acuerdo con el sitio de noticias, la trabajadora, que también es enfermera, notó que los perros de la cantante no se encontraban bien y los llevó al veterinario hace dos semanas. Desde entonces, los perros no volvieron al hogar de la cantante y sobre este tema habría sido la confrontación que ha sido reportada.

Sobre esta misma línea, Page Six ha reportado que el 10 de agosto, Britney llamó al Ventura County Sheriff Department para denunciar un robo -supuestamente, TMZ reporta que se podría haber tratado del de los perro-, pero cuando la policía llegó a su hogar, decidió no seguir con el proceso. Debido a que decidió no levantar una denuncia, no hay un registro oficial de qué era lo que quería reportar como robado.

Fue este lunes por la mañana que una empleada, que no ha sido identificada en el reporte policiaco, levantó una denuncia contra la cantante por haberla agredido durante una disputa, supuestamente por un teléfono celular -según el medio estadounidense, la trabajadora intentaba mostrarle a Spears que los perros no se encontraban bien-. En el reporte, el incidente fue clasificado como una agresión menor y la trabajadora no tuvo ninguna lesión. Pero, según Page Six, Britney se encuentra bajo investigación y dependerá de la oficina del sheriff si se levantan cargos en su contra.

En esta enredada situación, TMZ apunta a que la empleada doméstica fue contratada por Jamie Spears, por lo que la cantante creería que fue él quien dio la orden de llevarse a sus perros, a pesar de que fuentes cercanas a la cantante niegan totalmente que él esté enterado de lo que sucedió o que haya tenido algo que ver con ello.

El abogado de Britney ha dicho a AP que se trata de un incidente de poca importancia que ha sido sacado de proporción por los tabloides sensacionalistas y ha negado rotundamente que su cliente haya hecho algo incorrecto.

Las otras especulaciones que han rodeado a la cantante

Si esta cuestión ha cubierto los titulares en los últimos días, en redes sociales ha sido otro tema el que ha puesto a la cantante en el ojo del huracán. Según se reportó en el podcast Toxic: The Britney Spears Story, se encontraron unos documentos del 2012 en los que se hablaba de un supuesto pago para disolución de matrimonio de la cantante. Supuestamente, el 1 de octubre de ese año hay registros de un pago de fianza de disolución de matrimonio en California que, según los conductores del podcast habría sido hecha por la conservaduría de la intérprete a una abogada local. En aquellos años, Britney tenía una relación con Jason Trawick lo que levantó todas las especulaciones de un tercer matrimonio desconocido de la cantante.

Ante estos rumores, Trawick rápidamente decidió cortarlas de tajo. “Creo que sabría si me hubiera casado”, escribió en un mensaje a Billy Bush del programa Extra, agregando: “Pero hubieras sido un perfecto monaguillo”. Ha de recordarse que, Jason se volvió parte de la conservaduría de Britney tras su compromiso.

En estos momentos, la cantante se encuentra en una relación con Sam Asghari, con quien se llegó a especular quería llegar al altar, pero su tutela actual no lo permite.

