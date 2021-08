Horacio Pancheri revela que se contagió de Covid en medio de las grabaciones de su telenovela

Feliz y agradecido, Horacio Pancheri pasa por un gran momento en todos los aspectos de su vida tanto a nivel personal como profesional. Por un lado, el galán argentino disfruta de su relación con Isa Valero, la venezolana que lo flechó tras su separación de Marimar Vega. Y en lo que respecta a su carrera en la pantalla, el actor también está pleno, pues incluso en medio de la pandemia no le han faltados proyectos. Sin embargo, como muchos colegas, no ha podido escaparse del Covid, y es que, a pesar de los protocolos implementados en los sets de grabación, resultó contagiado hace poco, tal como él mismo lo ha revelado.

Horacio habló de su reciente regreso a las grabaciones de Vencer el pasado, telenovela en la que comparte créditos con Angelique Boyer, Sebastián Rulli y África Zavala. El actor reveló que, aunque extremó precauciones en lo posible, resultó contagiado de Covid, por lo que tuvo que hacer una pausa en el proyecto para recuperarse. “Traté de cuidarme lo más posible, pero bueno, ya venía haciendo bastantes producciones…”, explicó el intérprete en entrevista para Televisa Espectáculos. Pese a esta situación, Pancheri reconoció estar muy agradecido por tener trabajo, y es que, como muchos otros sectores, el del entretenimiento se ha visto afectado debido a la pandemia. “Este es mi quinto trabajo en pandemia, gracias a Dios tengo la fortuna de estar trabajando y agradecido”, expresó.

Sin revelar más detalles sobre cuándo fue diagnosticado exactamente, ni de los síntomas que presentó, el actor contó que recibió el apoyo de la televisora. “Uno trata de cuidarse, pero nunca sabes en qué momento te puedes contagiar o no, así que nada, me tocó, ahora a mitad de grabación, la producción me cuidó mucho, se portó muy bien conmigo”, aseguró. Si bien Horacio se mantuvo activo en sus redes sociales durante todo este tiempo, nunca hizo ningún anuncio sobre su contagio. “Estuve en casa encerrado dos semanas, y cuando ya me dio negativo, pues regresé a grabar”, comentó.

De paseo con su amor

Hace apenas unos días, Horacio compartió con sus seguidores algunas imágenes de su escapada romántica a Oaxaca junto a Isa Valero. “Recargando energía y reconectando conmigo mismo... Siempre es bueno tomarse un tiempo y hacer una pausa para mirar hacia adentro”, escribió entonces junto a las fotos de su paseo, con el cual probablemente quiso consentirse tras superar el Covid. Por su parte, la actriz publicó también algunos momentos con su galán, calificando su viaje como “el mejor plan de todos”. Ambos se dejaron ver muy felices y enamorados, disfrutando de las hermosas playas de dicho destino mexicano, mientras que muchos de sus seguidores halagaron la química y complicidad que proyectaban juntos.

La relación del galán de telenovelas con la venezolana no ha estado exenta de rumores y comentarios negativos, pues en un inicio hubo quien criticó al actor por la supuesta premura con la que inició este noviazgo tras su separación de Marimar Vega. Directo como suele serlo, Pancheri quiso poner un alto a estos comentarios y expresó su opinión de manera enérgica cuando una internauta lo criticó. “Pásame la receta del tiempo perfecto, por fa. Me impresiona la capacidad de juzgar de gente como tú y tantos otros. Felicidades por tener ese don tan bueno, tu vida debe ser perfecta, amiga”, escribió el pasado mes de abril como respuesta a una seguidora que mencionó la “capacidad de superación emocional de muchos artistas. “(Estoy) muy contento, muy feliz con esta nueva etapa, esta nueva vida mía, la reconexión, feliz…”, expresó por aquellos días ante las cámaras de Hoy confirmar su noviazgo.

