‘Usaba la comida para eludir mis emociones’, Rebel Wilson

Parecía una fotografía como cualquier otra, en ella aparecía Rebel Wilson, posando sonriente con Novak Djokovic. Al parecer, la imagen fue tomada durante un partido de tenis que habían compartido, pero no parecía tener nada de especial. Fue el mensaje de la actriz el que lo cambió todo. Desde hace un buen tiempo, Rebel se ha embarcado en una lucha por mejorar su salud. Con un trabajo arduo, la rubia se ha mostrado sumamente orgullosa de los logros que ha ido alcanzando en el camino y los resultados los ha ido plasmando a través de sus redes sociales. Entre los mensajes de ánimo que ha escrito, éste ha sido uno diferente, pues con el corazón en la mano, reflexiona sobre el momento en el que le tomaron esa imagen, pues explica que no solamente estaba en su etapa menos saludable, sino que se encontraba en el duelo por la pérdida de su padre.

“Okay, pues sé que normalmente publico fotografías halagadoras de mí…pero encontrar esta foto vieja en mi correo fue como. ‘¡Wow!’. Me acuerdo que esto fue cuando estaba menos saludable, tenía sobrepeso y (estaba) consintiéndome con demasiada comida chatarra. Usaba la comida para eludir mis emociones”, comienza el texto de la actriz junto a la mencionada fotografía, “Mi padre acababa de fallecer de un ataque cardiaco y eran momentos muy tristes. No me tenía en alta estima y no me estaba valorando como debía. Es interesante que aún así estaba sonriendo y estaba intentando estar activa, esta (foto) fue tomada en un torneo de tenis de caridad (post data, Djokovic es un tipo tan amable), a pesar de que sentía tanto dolor”.

“Veo ahora a esa chica y estoy tan orgullosa de en lo que se ha convertido y lo que ha logrado. Y solamente quería animar a todos allá, a quienes están luchando con su peso o problemas corporales o el emotional eating. Los entiendo. Sé cómo es eso. Pero nunca es muy tarde para comenzar a mejorarte y tratar de ser la más versión de ti posible. No es una carrera o una competencia, es sobre respetarte a ti misma y hacer lo que es mejor para TI. Así que, si estás ahí y leyendo esto hoy, solo te quiero decir: ¡sigue sonriendo y tratando de estar activo! Los quiero chicos”, finalizó la actriz.

Su deseo de ser mamá, la razón detrás de su esfuerzo

De lo más sincera con sus seguidores, éste no ha sido el único mensaje en esta línea que Rebel ha querido compartir. Hace algunas semanas, publicó otro mensaje en el que se abrió de capa. “Recibí malas noticias hoy y no tenía nadie con quien compartirlas…pero, supongo que tengo a alguien. Para todas las mujeres que están luchando con la fertilidad, las entiendo. El universo trabaja de maneras misteriosas y a veces todo hace sentido…pero espero que haya luz por brillar en medio de tantas nubes negras”, comenzó el mensaje de Rebel. En anteriores ocasiones, la actriz compartió que fue precisamente cuando se enteró de que su sobrepeso podría impedirle embarazarse lo que la hizo buscar un cambio en su vida. En un Instagram Live la actriz compartió: “Así fue como empezó todo, (el doctor me dijo) que si bajaba algo del peso extra, tendría una mejor oportunidad de congelar mis óvulos y tendría óvulos de mejor calidad. Al principio, ni siquiera se trataba de mí, estaba pensando en futuros mini-me y su calidad. Eso fue lo que propició todo”.

El impresionante cambio de Rebel Wilson

Aunque no reveló las malas noticias que recibió el día del mensaje, después de esta publicación, regresó a editarla para agradecer todos los mensajes positivos: “Solo quería decir que me desperté esta mañana y leí los mensajes amables de todos y las historias sobre sus experiencias, y no les puedo decir cuándo significó para mí y me han hecho sentir mejor hoy”.

