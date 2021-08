Sharon Fonseca y el susto por el resfriado que sufrieron ella y su pequeña Blu

Sincera como suele ser, Sharon Fonseca ha recurrido a sus redes sociales para hablar del pequeño susto que pasó junto a su hija Blu Jerusalema. Y es que días atrás, la guapa venezolana se ausentó de redes sociales, lo que de inmediato encendió las alarmas de sus fans, quienes no habían dejado de preguntar por ella. Es por eso que la modelo ha decidido retomar la actividad virtual y explicar las razones de su ausencia, revelando que fue un problema de salud que presentaron tanto ella como su pequeña de 10 meses de edad, lo que la mantuvo alejada de las redes.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de sus historias de Instagram, la pareja de Gianluca Vacchi compartió un video en el que se dejó ver acompañada de su pequeña Blu, mientras explicaba las razones de su ausencia. "Hola amigos, quería saludarlos y decirles que ¡ya regresamos!", expresó Sharon al inicio de su video. "Estos días baby Blu y yo tuvimos un resfriado con mucho malestar. Gracias a Dios no fue Covid, ya nos hicimos todos los exámenes. Solo teniamos que descansar", agregó Fonseca, mostrandose aliviada por haber superado este pequeño bache de salud, el cual por fortuna no fue nada grave.

Sharon también se tomó el tiempo para agradecer a sus seguidores por los mensajes que recibió durante su ausencia, en los que por supuesto mostraban su preocupación al no saber nada de ella. Y es que la modelo ha acostumbrado a sus fans a tenerlos siempre al tanto de lo que sucede en su vida, y de hecho mantiene una actividad constante en sua redes, por lo que su ausencia fue evidente. "Gracias por todos los mensajes de la gente preguntando por qué no había estado por aquí...", finalizó con una sonrisa en el rostro, mientras a lo lejos se podían escuchar los tiernos balbuceos de la tierna Jerusalema.

VER GALERÍA

La gran lección de Blu para Gianluca y Sharon

Sin duda alguna, la llegada de Blu Jerusalema a las vidas de Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca ha sido uno de los eventos más significativos de su vida, así como una experiencia por demás enriquecedora. Y es que a unos meses de su nacimiento, la pequeñita tuvo que enfrentrar una cirugía debido a que nació con una condición denominada como paladar hendido, una situación que sin duda preocupaba mucho a sus papás, quienes al igual que la menor, enfrentaron esta situación con total entereza, aceptando todas las lecciones que les dejó esta experiencia.

Así lo explicó el excéntrico millonario durante una reciente entrevista en la que habló de cómo fue que vivió este complicado instante de sus vidas. “Yo siempre digo que ella nos dio una clase de vida y de coraje, y de valentía… Porque ella inconscientemente se enfrentó a esta cosa que vivimos de una manera impresionante”, dijo el empresario boloñés en entrevista para Univision Famosos, hablando en un perfecto español, idioma que ha ido perfeccionando gracias a su amada Sharon. El también DJ explicó que aunque su pequeña Blu difícilmente tendrá algún recuerdo de esta situación, para él y su pareja los instantes quedarán inmortalizados en su memoria. “Los niños se olvidan de las cosas y no se dan cuenta, pero… ella no lloró un segundo y yo me acuerdo cuando me la dieron en mis brazos después de la cirugía, para mí fue algo impresionante”, aseguró.

VER GALERÍA