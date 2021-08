Captada junto a Alex Hoyer, ¿qué dijo Danna Paola cuando le preguntaron por su supuesto noviazgo?

A finales del año pasado, Danna Paola fue vista con Alex Hoyer, y como era de esperarse, se encendieron las alarmas sobre un posible romance entre ellos. Sin embargo, fue hasta el pasado mes de junio cuando las imágenes de ellos en Ibiza, muy cercanos y efusivos, reforzaron los rumores de un noviazgo. Días después, la cantante se refirió a este tema, descartando que el también intérprete fuera su novio, pero dejando entrever cierta posibilidad de que las cosas cambiaran. El tiempo ha pasado y ambos se han dejado ver juntos nuevamente, y justo hace un par de días, la estrella pop ha sido cuestionada nuevamente sobre la relación con Alex, ¿qué fue lo que dijo?

Hace un par de días, Danna Paola regresaba a la Ciudad de México junto a Álex, y al enterarse los medios de esto, no tardaron en darse cita en el aeropuerto, donde la cantante ya había sido avisada de la presencia de la prensa. Así lo reveló ella misma en sus Instagram Stories, donde se dejó ver de muy buen humor con el joven intérprete, quien incluso bromeó: “Quieren que Danna suelte la sopa”. Los dos salieron y efectivamente se toparon con cámaras y micrófonos, y las preguntas sobre temas del corazón no se hicieron esperar. Un reportero le comentó a Danna sobre lo feliz y enamorada que se ha dejado ver en redes sociales, a lo que ella no dudó en responder. “¡Enamorada de la vida!”, dijo en declaraciones retomadas por el programa Suelta la Sopa.

Momentos después la cantante fue cuestionada por las fotografías en las que se ha dejado ver muy cariñosa con Alex, a lo que argumentó su buena relación de amistad. “Claro, somos súper amigos, no me lo salen, espérenme”, comentó. De hecho, ante la insistencia de la prensa por conocer detalles sobre el supuesto romance entre ellos, Danna hizo una broma sobre las atenciones del joven intérprete hacia ella. “Mira, en exclusiva, me está ayudando con mis maletas”, dijo divertida. La intérprete de 26 años está enfocada en el lanzamiento de su nuevo sencillo Kaprichosa, por lo que no es de extrañar que prefiera mantenerse al margen de las especulaciones y rumores en torno a su vida amorosa.

Sus declaraciones tras su comentado verano en Ibiza

Tras aquellas fotos que circularon de Danna Paola muy cercana a Alex durante una escapada por Ibiza, sus fans empezaron a especular sobre su estatus sentimental. Finalmente, en una entrevista con Ventaneando, la intérprete decidió romper el silencio y hablar de aquellas comentadas imágenes. “Es muy simpático porque yo digo: ‘Toda mi vida está en Youtube, algo tengo que quedarme para mí, porque no quiero poner en boca de nadie algo que para mí es especial”, comentó el pasado 21 de junio, al parecer refiriéndose al lazo que la une con Hoyer, sin embargo, descartó entonces que hubiera un noviazgo entre ellos. “Bueno, no es mi novio, déjenme ver qué pasa, ¿no?”, comentó entonces divertida, dejando entrever cierta posibilidad a que la complicidad de ambos se transformara.

En aquella ocasión la cantante contó que tiene tiempo de conocer a Alex, quien saltó a la fama gracias a su participación en el programa, La Voz México, en 2014, cuando formó parte del equipo de Ricky Martín: “La vida te presenta personas y para mí Alex, de verdad, que lo admiro muchísimo, es un gran chico, y nos conocemos desde hace un montón… La estamos pasando bien”, aseguró. “Cuando ya me vean que me voy a casar, ya les diré, pero mientras, relax, yo prefiero mantener mi vida privada y las cosas para mí, pero es un gran niño, súper talentoso”, comentó sobre Alex.

