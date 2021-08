10 vestidos de novia para Paris Hilton, lo que planea para su boda

Paris Hilton no podría estar viviendo un mejor momento, su compromiso con Carter Reum va viento en popa y todo apunta a que esta vez sí llegará al altar. A diferencia de sus otros compromisos, en esta ocasión la empresaria tiene todo preparado para el gran día y por supuesto, las cosas no las hará a medias. Después de haber estrenado su nuevo show de cocina, parece que Paris ha aprovechado bien el tiempo en casa para organizar a detalle lo que será un total festín para celebrar sus primeras nupcias. Completamente abierta sobre esta nueva etapa que está viviendo, la empresaria incluso ha confesado que una vez pasada la boda, buscará los bebés que tanto ansía, cumpliendo así su gran sueño de formar una familia, algo que revelaba en el documental que filmó para YouTube.

“Va a ser un evento de tres días. Tenemos muchas cosas pasando”, contó emocionada la socialité de 40 años a Jimmy Fallon en su show, aunque confesó que la organización está siendo muy estresante: “Básicamente es lo que he estado haciendo. Pero no soy una bridezilla, para nada". Y por supuesto, con tantos compromisos en tan poco tiempo, no se escatimará en looks, según ha revelado Paris: “Muchos vestidos, probablemente 10. Me encanta cambiar de outfit”, aunque ese no será el caso de su prometido, pues según contó eso no va tanto con su personalidad.

Con su compromiso ha llegado también su regreso a los reality shows, con el programa Paris in Love, en donde quiere presentar a su prometido a sus seguidores, por lo que está documentando todo lo que pasa detrás de su boda: “Simplemente siento que mi documental, This Is Paris, terminó de una manera en la que, tú sabes, fue increíble, pero sentí que quería que mis fans vieran que encontré a mi príncipe azul y mi final de cuento de hadas”. En su podcast This Is Paris, dejó claro que será en el 2022 cuando busque embarazarse, después de que hace unos meses algunos de sus looks levantaran una serie de especulaciones.

El amor le ha llegado a Paris, quien apenas hace un par de semanas celebraba sus primero 20 meses de relación con su novio: “¡20 meses de dicha! Una de mis cosas favoritas de ti es cómo me apoyas en todo lo que hago. Siempre estás a mi lado en estos grandes momentos de la vida y contigo, y nosotros juntos, me siento verdaderamente imparable. Mi mejor amigo y el amor de mi vida, todo en uno. No puedo esperar por más recuerdos y la vida que estamos construyendo juntos. ¡Feliz cumplemés 20, mi amor!”

La inesperada sorpresa de su madre

Paris también fue cuestionada en el show sobre la participación de su madre en el famoso reality show Real Housewives of Beverly Hills, uno de los más populares de la franquicia en la que se sigue la lujosa vida de mujeres con grandes fortunas. A pesar de que su madre ha sido siempre más discreta que sus conocidas hijas, parece que la participación de su hermana menor en el programa que es conocido por las dramáticas peleas y los constantes dramas, la animó a ser parte del show.

Sobre cómo se enteró de esto, Paris confiesa que tanto ella como su hermana Nicky se enteraron a través del portal de noticias TMZ: “Estábamos aterradas porque no queríamos que se involucrara en todo el drama, pero estoy muy orgullosa de ella. Es ella misma, divertida y a la gente le está encantando, así que estoy muy orgullosa de ella”. La empresaria mantiene una estrecha relación con sus padres, apenas hace unas horas compartía una imagen con los dos escribiendo: “Feliz cumpleaños a mi papá, Rick Hilton. Gracias por siempre apoyarme y animarme. Te amo papá, seré por siempre tu niñita”.

