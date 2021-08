Alaïa, la hija de Adamari y Toni, suma una nueva disciplina deportiva a su agenda: ¡el Taekwondo!

Desde que nació Alaïa, Adamari López y Toni Costa se aseguraron de que su hija desarrollara todos sus talentos al máximo, por lo que no dudaron en empoderarla desde chiquita y llenar su agenda diaria de un sinfín de actividades culturales, artísticas y deportivas. Entre las disciplinas que practica la pequeña se encuentran la natación, el golf, la gimnasia y la equitación, siendo esta última la que más satisfacciones le ha dejado, pues Alaïa se ha hecho de algunos premios en competencias muy importantes. Por si todo eso fuera poco, la menor acaba de anotarse una nueva actividad en su ya de por sí apretada agenda, pues le ha pedido a sus papás la inscriban a clases de Taekwondo, por lo que no han dudado en llevarla a una academia donde imparten esta disciplina. Pero la pequeña no estará sola en esta nueva aventura, pues su papá ha decidido inscribirse a las clases junto a su hija, con la finalidad de afianzar aún más el vínculo que ya han construido. “Motivado por estar 100% comprometido con mi hija, me uní a su clase, y ahí nos verán día a día, juntos creciendo en esta disciplina que estoy seguro que nos aportará cosas muy buenas y valiosas”, comentó el guapo bailarín español en una publicación en Instagram. Da play al video y no te pierdas a Alaïa y a Toni demostrando su talento para las artes marciales.

