La reacción de Odalys Ramírez cuando Gia le preguntó por su pasado amoroso

No existen los días aburridos para Odalys Ramírez y Pato Borghetti, pues entre el trabajo en los foros de televisón y su faceta como papás, siempre hay momentos divertidos. La pareja suele compartir con sus seguidores algunos vistazos de su vida junto a sus hijos Gia y Rocco, quienes son su mayor adoración. Con poco más de cinco años, la pequeña se ha convertido en una mini estrellas en las redes sociales de sus papás, gracias a su carisma natural, y también a su ingenio y ocurrencias. La conductora acaba de publicar en sus Instagram Stories una serie de videos en las que ha contado sus 'crónicas de mamás'. "Me bombardeó con una serie de preguntas un tanto polémicas, por no decir incómodas... Que seguramente a muchos padres les ha sucedido", expresó Odalys. Y es que, según relató, su hija la sorprendió con un interrogatorio sobre diversos temas, pero sin duda el que más la puso en apuros fue el de sus relaciones amorosas en el pasado, pues quría saber todos los detallles incluso la opinión de su papá al respecto. "A veces hay verdades incómodas, a veces hay cosas que uno bloquea y no quisiera recordar pero pues sí es importante hablarlas con honestidad. Siento que a veces menospreciamos su conocimiento y su capacidad de entendimiento", reflexionó Odalys tras luego de compartir la anécdota que le pareció tan graciosa como inesperada. Haz click abajo para saber todos los detalles.

