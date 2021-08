Lucero pone fin a los rumores de una supuesta ruptura con Michel Kuri

Han pasado más de ocho años desde que se supo que Lucero se había dado una nueva oportunidad en el amor junto al empresario Michel Kuri. La pareja ha mantenido una relación sólida lejos de los reflectores, aunque de vez en cuando la cantante comparte algunos detalles, como el hecho de que ambos están felices sin hacer planes de casarse algún día. Sin embargo, en su calidad de figuras públicas, no se han salvado de algunos rumores durante su noviazgo, tal como ha sucedido recientemente, que han surgido versiones sobre una supuesta ruptura, los cuales además han alcanzado su amistad con Mijares, quien además de ser su exmarido es ahora su colega en un nuevo reality de talentos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En una reciente entrevista, a propósito del reciente estreno de El Retador, Lucero fue cuestionada sobre los rumores que desde hace unas semanas envuelven su relación con Michel, y ante la pregunta expresa sobre una supuesta separación, la cantante lo negó por completo. “Es una mentirototota. Afortunadamente, con mi eterno novio, porque somos los eternos enamorados, estoy feliz de la vida. No nos hemos separado, estamos muy contentos juntos”, expresó en entrevista con TVNotas. La intérprete de Veleta descartó además que su amistad y la cercanía con Mijares a raíz de su nuevo proyecto juntos haya tenido alguna repercusión en su noviazgo con el empresario. “Él es un hombre muy inteligente y me apoya mucho en todo lo que hago. Lo único que él hace es hacerme feliz y quererme. Nos amamos sin compromiso, no tenemos hijos en común y no estamos casados, pero estamos juntos porque queremos; lo que nos hace permanecer juntos es el amor y el cariño que nos tenemos y ahora estamos más unidos que nunca”, agregó.

VER GALERÍA

Lucero aseguró que. de hecho, su novio está feliz por el lanzamiento del programa. “Yo creo que cuando hay inteligencia, las personas son educadas y tienen seguridad en sí mismas, no hay de qué preocuparse, además Michel es un caballero fantástico”, comentó. A su vez, la intérprete explicó que, dado el tiempo que llevan de relación, existe una gran confianza y seguridad entre ambos. “Esas cosas se dan en personas más jóvenes e inmaduras, que no se conocen mucho o no tienen confianza en pareja… Yo estoy feliz con mis hijos, mi novio, mi exesposo y mi familia, todo está muy tranquilo y vale la pena disfrutarlo”, comentó. “Cero celos, trauma, discusión, pelea o enojo, y no me gusta aclarar las mentiras, pero qué bueno que me lo preguntas en este momento para decir que estamos felices como siempre. Ya llevamos muchos años muy contentos”, señaló la cantante.

Incluso, Lucero señaló que su Michel está completamente de acuerdo con que ella haga una gira junto a Mijares, tal como desde hace tiempo lo han planeado, aunque aún no se concretan las fechas. “Totalmente. He escuchado que dicen: ‘Su novio no la deja y hasta va a pagar para que ella no vaya’, pero él y yo nos reímos y decimos: ‘¿Te imaginas que estuviéramos en esas tonterías? Estaríamos en el hoyo’. Él me apoya y si se da una gira con Manuel Mijares, seguramente estará aplaudiéndonos en alguno de esos shows”, aseguró.

VER GALERÍA

¿Cómo es la relación entre Michel Kuri y Mijares?

En los más de ocho años que llevan juntos Lucero y Michel, no se ha dado la oportunidad de que el empresario establezca una relación cercana con Mijares, sin embargo, la intérprete aseguró que ambos se respetan mucho. “Fíjate que no se conocen. En algún momento se dijo que habían sido amigos, pero no; si acaso se conocerán porque se saludaron algún día, pero nada de que sean cuates o que platiquen. No son personas allegadas porque no se conocen, pero se tienen mucho respeto el uno por el otro”, señaló.

Al hablar de su amistad con su exmarido, Lucero dijo que ambos prefieren mantenerse ajenos a las especulaciones. “Nosotros no estamos pensando en tonterías y menos nos molestamos por ellas. Yo creo que enojarse por bobadas, cuando hay tanto que disfrutar y cuando tenemos trabajo tanto individualmente como en conjunto, no estaría nada bien”, expresó. “Tenemos una relación muy inteligente, llena de respeto y cariño porque tenemos dos hijos maravillosos que son nuestro mayor tesoro, entonces, hemos aprendido a convivir. Dejamos de ser esposos, pero no dejamos de ser amigos y de tener ciertas ideas parecidas, divorciarse no significa que vamos a ser como el agua y el aceite”, reflexionó.