Sofía Castro, la más orgullosa de su novio Pablo Bernot por el triatlón que conquistó

Sofía Castro no podría estar más orgullosa de su novio Pablo Bernot. Y es que el galán este fin de semana participó en un famoso triatlón en San Francisco, California, en el que tuvo que demostrar sus habilidades como nadador, ciclista y corredor. Como era de esperarse, la actriz ha acompañado a su novio en esta aventura, solo que a diferencia de él, ella se ha quedado atrás de la valla, lista para esperarlo con un abrazo y un romántico beso en la línea de meta. Así lo ha demostrado la hija de Angélica Rivera, quien le ha dedicado unas lindas palabras de aliento a su guapo atleta, con el que está a punto de cumplir dos años de relación, dejándose ver de lo más enamorada.

A través de su perfil de Instagram, Sofía compartió una serie de fotografías tomadas justo en el momento en el que se reencontró con Pablo, tras finalizar todo su recorrido. En las imágenes, se puede ver a la pareja posar de lo más sonrientes, mientras se abrazan efusivamente. En otra de las postales, se puede ver a los enamorados de lo más cariñosos, dándose un tierno beso y celebrando por todo lo alto la hazaña deportiva de Pablo. Al pie de las imágenes, la joven artista le dedicó unas lindas palabras a su ‘campeón’, como ella misma lo llamó, en las que reconoció su gran esfuerzo y disciplina para lograr llegar a la meta. “No te lo voy a negar, estaba muy nerviosa, jamás por dudar de ti, al contrario, yo sabía lo bien que lo ibas hacer, pero ese mar es bastante complicado. Cuando saliste del agua me regresó el alma (literal), te vi tan seguro y tan sonriente que solo podía gritar tu nombre y que todo el mundo escuchara la porra que traías”, compartió de lo más emocionada.

La intérprete continuó con su mensaje, describiendo cada una de las etapas que Pablo enfrentó durante el triatlón, momentos en los que Sofía vivió un sinfín de emociones encontradas, que iban desde la emoción, hasta la preocupación, siempre confiando en que su novio lograría llegar a la meta. “Después agarraste la bici y te fuiste más rápido de lo que yo pensaba, ni tiempo me dio de tomarte foto. Cuando vi que estabas ya en la transición para la última etapa (correr), empecé a sentir que el corazón se me salía de ver lo increíble que lo estabas haciendo”, agregó la hija del productor José Alberto ‘El Güero’ Castro.

Finalmente, Sofía dejó en claro el amor que tiene por Pablo, así como la admiración que siente por él, sobre todo después de verlo conquistar esta complicada prueba. “Pero cuando te vi cruzar la meta se me llenaron los ojos de lágrimas y no pude sentir más que mucho orgullo, respeto y admiración por ti amor, por tú disciplina, tu determinación, tus ganas y sobre todo tu valentía. Esto que hiciste requiere de mucho valor y preparación. Te amo y estoy muy orgullosa de ti. ¡Felicidades, mi campeón! You Escaped From Alcatraz”, finalizó la actriz, haciendo referencia al nombre del triatlón, el cual comienza desde la isla de Alcatraz y termina en Baker Beach.

¿Ya tiene planes de boda?

En más de una ocasión, Sofía Castro ha dejado en claro que en Pablo Bernot ve al hombre con el que quiere llegar al altar, aunque reconoció que por el momento sus planes están más enfocados en continuar reforzando su relación, antes de convertirse en marido y mujer. “La verdad ahorita no es algo que hemos hablado, así como de ya, y fecha, digo, los dos estamos muy contentos y los dos tenemos los mismos planes de vida y los mismos planes de querer hacer muchas cosas juntos”, comentó la actriz durante una charla que sostuvo con el programa El Break de las 7 de Univision.

