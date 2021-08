El simpático video con el que Ximena Navarrete explica por qué se siente cansada en su embarazo

Hace casi dos meses, Ximena Navarrete y su esposo Juan Carlos Valladares anunciaron emocionados en las páginas de ¡HOLA! el próximo crecimiento de su familia. “Cuando recibes una noticia tan maravillosa tras pasar por momentos tan complicados, la alegría es inmensa”, confesó entonces la pareja. Tras aquella buena nueva, la exreina de belleza no ha dejado de compartir vistazos de esta etapa que está viviendo. Hace unos días, durante su estancia en España, a donde viajó tras visitar Francia, la ex Miss Universo quiso mostrar una linda foto del avance de su embarazo, pues ya se encuentra en el sexto mes. “No me puedo quejar, me fue bien, tuve ascos, mareos, algunos días por las mañanas y uno que otro vómito. Estuve muy tranquila por mi tratamiento. Y obvio mucho cansancio, pero siento mucho más en este segundo trimestre”, compartía recientemente en una en sus redes sociales. Ahora, ha querido ejemplificar ese último síntoma, muy común en las futuras mamás, de una manera muy divertida. Ximena publicó en su su cuenta de TikTok un simpático video, retomando un audio en el que una mujer habla de abiertamente de lo que implica albergar una nueva vida dentro de sí, algo con lo que seguramente se sintió identificada en estos momentos; Haz click abajo para verlo.

Loading the player...