Melinda Gates celebra su primer cumpleaños como soltera tras su comentado divorcio

Muchas cosas han cambiado en los últimos meses para Melinda y Bill Gates, el reconocido matrimonio de filántropos anunció su separación y divorcio después de más de casi tres décadas juntos. Las cosas no eran sencillas, al ser uno de los hombres más ricos del mundo, todo mundo estaba al pendiente de la negociación del divorcio de Gates, pero todo apunta a que la pareja había llegado a un acuerdo antes de hacer el anuncio, y desde hace semanas oficializaron su separación. Una nueva etapa ha empezado desde entonces, no solamente se vio a una jovial Melinda con sus hijas y sus amigas recorriendo Nueva York, sino que también ya retomó su agenda, dando una conferencia en Europa. Ahora, ha sido el momento de marcar su primer cumpleaños como una mujer soltera, desde que acabó su relación con el creador de Microsoft, y la fecha no ha pasado desapercibida.

“Feliz cumpleaños a una mujer, mamá y heroína única”, escribió Jennifer, la mayor de las hijas de matrimonio Gates, en una historia de su cuenta de Instagram, en la que incluyó una fotografía de cuando era pequeña en los brazos de su mamá. “Deseándote la más grande de las celebraciones hoy y un año increíble por delante”, escribió junto a otra imagen en la que se les ve juntas recientemente.

Al parecer, los chicos Gates han cerrado filas alrededor de su madre, quien hoy cumple 57 años. Apenas hace unas semanas, Jennifer escribía junto a una fotografía en la que posaban los tres con ella: “Nuestra reina, heroína y mamá, todos los días”. Precisamente, fue Jennifer, la única de los tres hermanos que decidió pronunciarse cuando se dio a conocer la separación de sus padres. Al ser la mayor, es la única que en un par de ocasiones ha dado una entrevista y quien tiene mayor actividad e interacción con sus seguidores a través de redes sociales.

En aquel entonces, escribió en una historia de Instagram: “Todavía estoy aprendiendo la mejor forma de apoyar mi propio proceso y emociones, así como las de los miembros de mi familia en este momento, y agradezco que se me dé el espacio para hacerlo. Personalmente, no voy a hacer ningún otro comentario sobre nada acerca de la separación, pero, por favor, sepan que sus palabras amables y apoyo significan el mundo para mí”.

Una nueva etapa

En definitiva, este será un cumpleaños diferente para Melinda, quien apenas hace dos semanas dio por concluido legalmente su matrimonio con el empresario, después de anunciar su separación de forma inesperada hace tres meses. A pesar de que la pareja no tenía un acuerdo prenupcial, la negociación parece haberse dado en los mejores términos, con Bill transfiriendo a Melinda varias de sus acciones desde la misma semana en la que se dio el anuncio de la ruptura. Medios estadounidenses han especulado que la pareja se dividió 130 millones de dólares, lo que sería el total de la fortuna de uno de los hombres más ricos del mundo. Según se sabe, no se dará a conocer información alguna sobre la repartición de bienes, se conoce únicamente la transferencia de las acciones por el registro público de éstas. También se dio a conocer que, Melinda mantendrá el apellido Gates de forma oficial -en vez de retomar su apellido de soltera, French-.

Se sabe que Melinda no pidió una pensión y que en el caso de los chicos ya no fue necesario negociar una, pues todos son ya mayores de 18 años.

