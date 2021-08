¿Por qué Lucero y Mijares recordaron su luna de miel en el estreno de El Retador?

Finalmente, después de semanas de expectación, se estrenó El Retador, el nuevo reality show de talentos de Televisa con la participación de Lucero y Mijares. Tal como se había anunciado, los cantantes fungieron como jueces junto a Itatí Cantoral, quien hace unos días había hablado maravillas de la excelente relación de sus colegas, quienes son exesposos y tienen dos hijos juntos. Mientras que la mayoría del público cayó cautiva con el desborde de talento de parte de los participantes en la primera emisión del programa, para algunos otros despertó resultó interesante el hecho de que la expareja recordara uno de los momentos más especiales que vivieron durante su matrimonio: su luna de miel.

En un ambiente divertido y de buen humor, Lucero sacó primero el tema de su divorcio de Mijares, a propósito de que él y las jueces debían elegir entre dos competidores -que imitaron a famosos- para subir al Trono, y entre ellos había uno que justamente se caracterizó de la intérprete de Veleta. Luego de que el intérprete de Soldado del Amor admitiera que era una decisión difícil, su exmujer trató de ayudarle dándole razones para simplificarle la decisión. “Sabes qué, Pavel haciendo a Lucero, no se divorció de ti, que también es un punto muy bonito”, comentó La Novia de América en tono bromista. “¿Por qué sacas eso?”, le respondió él. “Bueno, pues me acordé, vi a Lucero en el escenario y luego dije: ‘Ah es Mijares, ay es Lucero, se divorciaron, no importa… Siempre amigos y todo eso”, expresó entre risas antes de chocar su puño con el de su exmarido, reforzando su afirmación sobre la amistad. “Fíjate cómo te sacan…”, dijo Mijares a modo de queja, “lo descoloco de su centro”, agrego Lucero sonriente.

Minutos más tarde de que se abordara brevemente el tema del divorcio de los cantantes, se recordó uno completamente diferente, pues fue parte de inicio de su vida de casados: su luna de miel. Y es que, El Informante, puesto que ocupa el youtuber Berth Oh y que como su nombre lo indica es el encargado de revelar todo tipo de información de los participantes, sacó a colación algunas declaraciones que hicieron Lucero y Mijares meses atrás, en las que ambos se responsabilizaban entre sí de hacer incitado al otro a fumar. “Lucerito, tú empezaste primero, en la luna de miel, tú empezaste”, aseguraba en mayo el intérprete durante una charla con ella en sus redes sociales. Haciendo alusión a estas confesiones, El Informante fue más allá y reveló un detalle poco conocido de la honeymoon de la expareja. “Ella no, nunca ha fumado, pero se dice que en la luna de miel se enamoró de un místico hombre de cabellera larga y blanca…”, comentó el youtuber, revelación que confirmó el cantante de Si me tenía: “Así es”.

Inmediatamente Lucero salió a aclarar las cosas. “No, yo no me enamoré…”, dijo ella, pero Mijares insistió: “Sí, así fue, claro que sí”. La cantante admitió que El Informante sí estaba enterado en parte de los hechos, aunque explicó cómo fue que realmente ocurrieron las cosas durante aquel crucero en el que pasó su luna de miel. “O sea, sí, de que sabe, sabe... Pero, es que mira, yo no es que me haya enamorado de ese señor que mencionan, ¿de quién estaba yo enamorada en el crucero?”, preguntó la también actriz a su exmarido, y respondió ella misma: “Del Soldado del Amor, claro”, dijo refiriéndose el exitoso tema de Mijares, declaración a la que siguieron gritos en el foro. “Había un señor en el crucero que era interesante, era un tipo que daba las lecturas, a ti también te cayó bien”, agregó ella. “Muy interesante, a mí también me cayó bien”, aceptó él. “Era un inglés...”, detalló.

¿Les depara una nueva boda?

Sin embargo, Lucero no tardó en hacer notar que esa serie de revelaciones iban mucho más allá de lo que esperaba. “Pero ¿qué tiene que ver eso con lo de fumar? Por qué Berth tiene que saber estas cosas, es lo que me pone muy nerviosa, por qué sabe eso”, comentó. Mientras la cantante expresaba estas dudas, Itatí tomó la palabra para hacer un pronóstico que seguro les encantó a los fans de la expareja. “Se van a volver a casar, eso yo se los prometo, finalizando El Retador hay boda, ¿sí o no?”. Ante tal afirmación, Lucero y Mijares no pudieron más que sonreír y negar con la mano. La estrella de La Mexicana y El Güero ha sido abierta al hablar de la convivencia que ha podido ver de sus compañeros jueces durante las grabaciones de El Retador. “Son los mejores exmaridos que yo he conocido en toda mi vida, señoras y señores, no es broma”, comentaba la actriz a finales del mes pasado ante las cámaras del programa Hoy. “Qué padres exmaridos, si así les salió el divorcio está muy bien, que lo vuelvan a hacer, son una pareja increíble”, agregó entonces.

