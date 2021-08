José Ron se deja ver de nuevo en compañía de Luciana Sismondi

Sin duda alguna, José Ron atraviesa por uno de sus mejores momentos. Y es que el actor se ha convertido en uno de los galanes de telenovelas más queridos por el público, razón por la que el intérprete no ha parado de trabajar en los últimos años, siendo la telenovela La Desalmada su más reciente éxito. Además, en el lado personal, todo parece indicar que su corazón podría estar muy contento, pues en las últimas semanas se le ha comenzado a relacionar con la presentadora Luciana Sismondi, con quien se dejó ver de lo más sonriente y cariñoso durante la celebración de su cumpleaños número 40, levantando sospechas al por mayor. Además, este fin de semana, el intérprete ha vuelto a dejar en claro que le gusta pasar tiempo junto a la guapa conductora de Telehit, pues ha compartido nuevas postales al lado de ella, evidenciando así que entre ellos existe una gran complicidad.

Fue a través de sus historias de Instagram donde José Ron compartió una linda postal en la que se le puede ver posando desde su auto descapotable al lado de Luciana, ambos sonriendo para la cámara y luciendo de lo más guapos, sin que el actor haya compartido mayores detalles del momento que compartió con Sismondi. Por lo que se puede apreciar en la fotografía, este instante fue capturado durante un paseo que el actor y su acompañante hicieron por la Ciudad de México, algo que es evidente por los emblemáticos lugares que se pueden ver a su alrededor.

Además, en su feed de Instagram el actor compartió una imagen de Luciana, en la que se le puede ver de lo más sonriente posando al lado de uno de los perros de Ron, agregando solo unos emojis de corazón en la descripción de la fotografía, a los cuales la presentadora respondió de la misma manera. De hecho, Sismondi replicó la misma fotografía en su perfil de Instagram, donde ha agregado al pie de la misma solo la frase: “Domingo feliz”.

Cabe destacar que aunque en actor no ha confirmado estar saliendo con Luciana, lo cierto es que la complicidad que existe entre ambos es evidente, a tal punto, que la presentadora ya convive con la familia del actor, algo que quedó en evidencia este fin de semana, cuando el hermano de José, Julio Ron, compartió una serie de historias en las que mostró algunos vistazos de la comida familiar que tuvieron este domingo, en la por supuesto estuvo presente el intérprete y su acompañante.

Dispuesto a encontrar a la mujer de su vida

En marzo pasado, tras su separación de Jessica Díaz, con quien mantuvo un fugaz romance de algunos meses, José Ron se mostró ilusionado con la idea de reencontrarse con el amor, una posibilidad que siempre ha estado abierta en su vida. “Estoy convencido de que cuando me toque me va a llegar también esa parte de formar mi familia, de conocer o de estar también con esa persona especial”, comentó entonces en entrevista para el programa Hoy. “Pues mi compañera de vida no ha llegado por algo, pero yo mientras me enfoco en mis sueños, en mis ilusiones, en mis metas”, comentaba. “Yo creo que mientras más pasa la vida uno se vuelve más complicado, porque también uno se acostumbra a estar solo y es tan padre estar solo, y bueno creo que es más como encontrar a una persona como de conexión, mucha complicidad”, explicaba, asegurando que conforme pasa el tiempo, las cualidades que buscan en una pareja son distintas.

