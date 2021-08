Camila Fernández y su tierna dedicatoria a Cayetana en su quinto cumplemés

Camila Fernández se encuentra encantada con su nueva faceta de mamá, algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, en donde la cantante suele compartir algunos vistazos al interior de su vida íntima y de su nueva etapa de vida, la cual está disfrutando al máximo de la mano de su esposo Francisco Barba. Prueba de ello es la linda publicación que la hija de Alejandro Fernández le ha dedicado a su primogénita, con la cual ha celebrado los primeros cinco meses de vida de su bebé, dejándose ver encantada por tener a su pequeña en brazos, sobre todo en un momento tan sensible como el que atraviesa toda la familia, debido a la hospitalización del patriarca del clan, don Vicente Fernández.

Emocionada por la dulce etapa que vive, la joven cantante ha compartido una linda postal en su perfil de Instagram, en donde se ha dejado ver de lo más feliz, posando desde lo alto de un edificio, luciendo de lo más guapa con su look, y cargando a su pequeña en brazos, quien atenta mira hacia la cámara. Junto a la imagen, la intérprete de Mi Luz escribió unas palabras dedicadas a su hijita, a propósito de esta fecha tan especial para toda la familia. “Cinco meses de pura gordura tierna. Te amo Cayetana”, compartió la hija del ‘Potrillo’ de lo más emocionada.

Como era de esperarse, la publicación de Camila ha recibido un sinfín de reacciones de parte de sus fans, quienes no han dejado de mandarle sus buenos deseos y felicitaciones por el reciente nacimiento de su hijita, así como por el cumplemés de la pequeña. Entre los cientos de mensajes han destacado los de algunos miembros de la familia, quienes se han mostrado enternecidos ante la postal, haciéndose presentes con lindos mensajes para las dos. “¡Mis bebés!”, expresó América Fernández, hermana de Camilia, entre emojis de corazón. Por su lado, Alexia Hernández, esposa de Alex Fernández, también se hizo presente con algunos emojis de caritas enamoradas, dejando en claro el gran cariño que tiene por su cuñada y su nueva sobrinita.

Por otro lado, Alex Fernández también le ha dedicado una linda publicación a su sobrinita en esta fecha tan especial, compartiendo una linda fotografía en la que se le puede ver en compañía de su esposa, mientras él carga a Cayetana en brazos y la contempla tiernamente, dejándose ver en plenitud en su faceta de tío. Al pie de la tierna postal, el joven artista ha escrito: “Un angelito que atrapé del cielo”, palabras con las que terminó por derretir el corazón de sus seguidores.

Encantada con su vida de mamá

Tras el nacimiento de Cayetana, el pasado mes de marzo, Camila hizo su primera aparición en televisión convertida en mamá y con su pequeñita en brazos: “Estoy en las nubes”, reconoció la joven cantante durante un enlace virtual con el programa Ventaneando, en el que aseguró que su bebé es muy bien portada y que tras las complicaciones que sufrió durante el embarazo, ahora que Cayetana nació, su realidad es completamente diferente: “La verdad es que como sí he sufrido mucho dolor y muchas desveladas y toda la onda ahorita estoy en Disneylandia, súper bien. Después de que me operaron de la vesícula, la niña, la hernia y no sé qué, la verdad no me quejo”. En ese sentido, Camila aprovechó para agradecer a Francisco Barba por su entrega y por colaborar en todo lo relacionado con la bebé: “Es el mejor papá”, dijo.

