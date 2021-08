Rommel Pacheco sobre su relación con Paola Espinosa: 'Casi llegó a ser un matrimonio'

Aunque Rommel Pacheco ha mantenido su vida privada al margen de la profesional, a lo largo de su carrera no ha logrado escapar del interés de sus seguidores acerca de su vida amorosa, sobre todo de la etapa en la que compartió un romance con la reconocida clavadista Paola Espinosa. Y es que sin duda, su noviazgo fue uno de los más sonados de aquel entonces, pues además de que los protagonistas de la historia eran dos de los atletas más destacados del país, su relación duró más de 10 años. A pesar de esto, eran pocos los detalles que se conocían sobre su historia de amor, sin embargo; el yucateco ha abierto su corazón para hablar como nunca de cómo fue que surgió su romance con Paola y de las razones que los llevó a separarse aún después de 13 años de estar juntos y de haber crecido de la mano.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante una charla que sostuvo con el programa El minuto que cambió mi destino en donde Rommel abrió su corazón para hablar de esta etapa de su vida, compartiendo detalles de los que nunca había hablado de forma pública. “Es una historia bonita de niños y adolescentes. Yo llego en el 99 con Paola... íbamos a la escuela juntos, entrenábamos juntos, comíamos juntos y en esta convivencia te haces amigo y pues vas creciendo", recordó el deportista con una sonrisa en el rostro. "Desde el 2003, a los 17 años, empezamos a ser novios, un noviazgo de adolescencia, bonito, donde aprendes a conocer muchas cosas... duramos 13 años", detalló.

Rommel compartió que su relación fue madurando conforme ellos iban creciendo, pues pasaron de ser novios de ‘manita sudada’, como él mismo lo describió, a tener una vida de pareja más formal, llegando incluso a comprometerse. “Se convirtió en una relación de muchos años, y se podría decir que casi llegó a ser un matrimonio y también hubo un divorcio sin haber un papel firmado… Pero había cosas en conjunto, pues había una vida juntos”, compartió el también diputado. “Hasta yo tenía anillo y todo... Sí le entregué el anillo de compromiso... lo aceptó y estaba bien contenta y estaba bien feliz, fue antes de que se fuera a Londres, y se fue feliz”, señaló.

VER GALERÍA

¿Por qué terminaron?

Desafortunadamente la pareja no logró llegar al altar y decidieron terminar su relación, dejando en claro que él siempre tendrá los mejores deseos para su exnovia. “Al final no se dieron las cosas y yo me quedé con lo bonito de una relación… Y lo que hubo o no hubo, pasó o estuvo mal y cada uno se queda con su historia, y hasta el día de hoy siempre le he deseado lo mejor”, compartió de lo más sincero.

Al ser cuestionado sobre quién había decidido terminar la relación y las razones que los llevó a tomar esa determinación, Rommel fue contundente: “Los dos… Terminar una relación es difícil y es raro y más si la tienes qué ver diario, si estás en proceso para ir a Río (las olimpiadas de 2016) y si se involucra una persona en este rompimiento, pues es mucho peor”, dijo el deportista, haciendo referencia a la actual pareja de Paola, el también clavadista Iván García, con quien finalmente Espinosa se casó y procreó a una bebé.

VER GALERÍA