El romántico mensaje de Ryan Antonio para Andrea Meza en su cumpleaños

Las celebraciones no han parado para Andrea Meza. Y es que tras haber celebrado su cumpleaños número 27 el pasado 13 de agosto, la reina actual de Miss Universo ha tenido un fin de semana muy divertido, en el que se ha dejado consentir por su familia, amigos y sobre todo, por su guapo novio, Ryan Antonio, quien se ha encargado de hacer de esta fecha la más especial para la modelo. Prueba de ello han sido las lindas palabras que el tiktoker le ha dedicado a su novia en redes sociales, en donde no ha dudado en gritar su amor a los cuatro vientos, haciendo gala de su muy particular sentido del humor.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Ryan compartió una serie de fotografías en las que se dejó ver muy bien acompañada de Andrea, quien se veía de lo más feliz en una de sus tantas celebraciones que ha tenido a lo largo del fin de semana. De hecho, la hermosa mexicana posó para la cámara de lo más sonriente y sosteniendo unas bengalas en la mano, celebrando por todo lo alto su cumpleaños en una terraza de un exclusivo restaurante de Nueva York. Junto a las imágenes, el influencer escribió unas palabras, dejando en claro lo enamorado que está de Meza. “Aunque hace un año me engañaste…. Sigues siendo mi persona”, escribió Ryan como pie para sus fotos, cerrando su mensaje con una tierna declaración de amor: “Te amo, bebé”, finalizó entre emojis de celebración, confetis y serpentinas.

Como era de esperarse, la publicación del tiktoker ha recibido un sinfín de reacciones de parte de sus seguidores, quienes se han sumado a las celebraciones por el cumpleaños de Andrea, enviándole sus mejores deseos a la “mujer más bella del mundo”. Entre los cientos de comentarios, ha destacado el de la mismísima Andrea, quien no ha dudado en responder al tierno gesto de su novio. “Eres el mejor”, compartió emocionada Meza entre emojis de corazones y caritas enamoradas.

VER GALERÍA

Las celebraciones por el cumpleaños de Andrea Meza se han extendido por todo el fin de semana, según ha compartido la Miss Universo en sus redes sociales, en donde se ha dejado ver soplando las velitas a varios pasteles, compartiendo algunas comidas y cenas con sus amigos, y por supuesto, dejándose consentir por su guapo novio, quien no se ha separado de la reina de belleza ni un segundo, asegurándose que cada una de sus celebraciones sean perfectas.

La reflexión de Andrea al cumplir un año más de vida

Sin duda alguna, el 2021 ha sido un año por demás extraordinario en la vida de Andrea Meza. Y es que tras concretarse su triunfo en Miss Universo, la vida de la chihuahuense cambió de la noche a la mañana, convirtiéndose en toda una celebridad internacional al instante. Es por eso que, ahora que celebra su cumpleaños número 27, Andrea asegura estar muy segura de sí misma y motivada para lo que viene. “Cumplir años es un privilegio, simboliza la madurez, el aprendizaje. Cada cumpleaños que he tenido ha sido de cambios radicales, con personas diferentes. Me motiva un cumpleaños porque me siento cómoda conmigo misma, me propongo nuevas metas y siempre hago nuevos proyectos…”, explicó en entrevista con el diario mexicano Reforma. “Jamás me ha obsesionado ni la edad ni los comentarios sobre los años. Creo que hay que vivirlos bien, estar orgullosos de la experiencia, de la vida”, agregó.

VER GALERÍA