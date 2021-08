El romántico mensaje que ha recibido Marimar Vega en su cumpleaños 38

En medio de los rumores que apuntan a que Marimar Vega podría estar comprometida y más enamorada que nunca, la actriz ha celebrado su cumpleaños número 38, una fecha que sin duda no ha pasado desapercibida para sus seres queridos, quienes han consentido a la artista con un sinfín de detalles, entre los que destacan los lindos mensajes que le han dedicado a través de redes sociales y que no ha dudado en replicar en sus historias de Instagram. Sin embargo, ha sido uno en específico el que ha llamado la atención de sus seguidores, quienes no han pasado por alto las palabras que le ha dedicado el fotógrafo Jerónimo Rodríguez, quien se dice podría ser el hombre que le ha robado el corazón a la hija de Gonzalo Vega y con quien podría llegar al altar próximamente.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Marimar ha hecho eco de las felicitaciones que ha recibido a lo largo de este día tan especial, siendo la de Jerónimo la que sin duda ha captado la atención de todos. Y es que Rodríguez no dudó en compartir una linda fotografía en blanco y negro, en la que se puede ver un close up de la cumpleañera, quien posa para la cámara de lo más pensativa, mientras un rayo de luz toca su cara. Sobre la imagen, Jerónimo dedicó unas lindas palabras de felicitación para la festejada, dejando en evidencia el gran cariño y complicidad que existe entre ellos. “Feliz cumpleaños a la mujer más bella, inteligente, talentosa, sensible, amorosa de todos los universos. Que la vida te siga regalando ese maravilloso don de vivir. Te amo”, compartió el artista en su perfil de Instagram, desde donde Marimar no ha dudo en replicarlo en sus propias redes.

Por otro lado, los fans de Marimar también han notado que en la felicitación que le ha dedicado su hermana Zuria Vega también ha dejado entrever que en esta ocasión el cumpleaños de la actriz ha sido muy diferente a otros años. “Sé que los cumples más feliz que nunca. Te amo”, expresó la protagonista de telenovelas como Mi marido tiene familia, dejando entrever que la cumpleañera pasa por un momento muy especial de su vida.

¿Marimar está comprometida?

La actriz encendió las alarmas entre sus fans, luego de que de forma coincidente, publicara unas fotografías en su perfil de Instagram en las que mostró parte de los días de descanso que se tomó en Acapulco, las cuales acompañó de un mensaje en el que dejó en claro que sus días en la playa habían sido muy especiales. “Recuerdos de un fin de semana que se quedará en mi corazón para siempre”, escribió Marimar al pie de su álbum fotográfico. Casi al mismo tiempo, la casa joyera Ingrata Fortuna también compartía en su feed de Instagram unas fotos de la hija del actor Gonzalo Vega presumiendo emocionada un hermoso anillo, posando con él teniendo el hermoso mar del puerto guerrerense como telón de fondo.

Además, las fotografías que compartió la joyería las acompañaron de un extenso mensaje en el que describen cómo fue la creación de la hermosa joya, así como sus características y la inspiración de la misma, tomando como referencia la personalidad de Marimar. Además, la descripción del anillo también incluía una dedicatoria muy especial de parte de Jerónimo: “Un símbolo de amor y de libertad. De muchos significados y compromisos propios, pero sobre todo, el símbolo de la unión de dos caminos con un sueño en común: la confianza y la paz. Amor sea”, se puede leer una parte de la publicación, en la que también se hace referencia a la forma en la que Rodríguez ha descrito a Vega. “Generosa y espiritual, entre muchas otras cualidades que Jero mencionó. Escucharlo hablar de ella es de lo más romántico y genuino. Un amor sincero, sin pretensión”, se puede leer en otro fragmento del mensaje que sin duda no ha pasado desapercibido para nadie.

