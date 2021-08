Cerrando ciclos, JLo borra de sus redes todo rastro de ARod

Aunque suelen decir que las segundas partes nunca son buenas, Jennifer Lopez y Ben Affleck parecen ser la excepción a la regla, pues ahora que han retomado su romance, tras 17 años separados, todo en sus vidas va viento en popa. Así lo han dejado en claro durante las últimas semanas, en las que se han dejado ver de lo más enamorados y felices, compartiendo algunos instantes muy especiales, como el cumpleaños de la cantante, e incluso dando algunas pistas de que pronto podrían irse a vivir juntos, pues han sido captados visitando algunas espectaculares propiedades en Los Ángeles. Y por si a alguien le quedaba la duda de que su amor era real, el último movimiento de la ‘Diva de El Bronx’ en sus redes sociales, ha dejado en claro que el amor que alguna vez sintió por Alex Rodriguez es cosa del pasado, y que ahora se encuentra en una nueva etapa de vida.

Y es que la hermosa intérprete de Dance Again ha sorprendido a todos este fin de semana al borrar todo rastro del tórrido romance que vivió durante cuatro años con el expelotero de los Yankees, dejando en claro que todas las memorias que creó junto a él a lo largo de este tiempo ya son cosa del pasado y que ha pasado de página, comenzando un nuevo capítulo en su vida al lado de Ben. Por si eso no fuera suficiente, la cantante también ha decidido dejar de seguir a su ex en redes sociales, dando así carpetazo final a al periodo de su vida que compartió con ARod, por lo menos de forma pública, algo que sin duda no ha pasado desapercibido para sus fans, quienes de inmediato se han percatado del cambio que ha habido en sus redes, específicamente en el perfil de Instagram de la cantante.

Fue el pasado mes de abril cuando Jennifer Lopez y Alex Rodriguez hicieron frente a los rumores de su separación y finalmente la confirmaron. Tres meses después de aquel capítulo en su vida, la cantante finalmente rompió el silencio y con toda sinceridad se refirió a su rompimiento con el que estuvo a punto de convertirse en su esposo. “A veces tienes que cambiar de dirección, aunque eso pueda ser doloroso o pueda parecer extraño para otras personas”, compartió la intérprete durante una charla que sostuvo con Ebro Darden para el programa The Ebro Show. “En realidad, se trata solo de quién eres y de lo que te parece correcto, y de eso se trata”, agregó.

En esa misma charla, la también actriz hizo referencia al momento en el que se dio cuenta de que su relación con el exbeisbolista había tomado otra dirección. “Una vez que me di cuenta de eso, sucedieron cosas. Pasaron cosas que no esperas que sucedan. Una vez que llegas al punto en el que piensas: ‘Esto no se trata de nadie más que de mí’. Una vez que lo haces, las cosas empiezan a encajar. Creo que así es como debemos procesar estos momentos”, señaló.

¿Cuál ha sido la reacción de ARod ante el resurgimiento de ‘Bennifer’?

Luego de que Jennifer Lopez y Ben Affleck se dejaran ver juntos de nuevo, una fuente cercana al exjugador de béisbol aseguró que Alex estaba en shock ante los rumores que en aquel entonces rodeaban a su exprometida y a Ben -mismos que no tardaron en confirmarse-, pues el esperaba poder retomar su relación con ella en algún momento. "Ha intentado ponerse en contacto con ella para verse y ha sido muy fría con él", según ha citado E! News en su portal web.

