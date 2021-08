Alejandro Fernández se refugia en su nieta mientras espera nuevas noticias sobre la salud de su padre

En medio del sensible momento familiar que atraviesa, Alejandro Fernández se ha refugiado en la fe y en el amor de su familia, mientras espera nuevas noticias sobre el estado de salud de su padre, don Vicente Fernández, quien se encuentra hospitalizado desde hace algunos días, luego de haber sufrido una caída de la cual poco a poco se recupera, de acuerdo con la última actualización médica compartida por los doctores a cargo del caso del intérprete. Así lo ha compartido el cantante, quien reciente se ha dejado ver de lo más feliz compartiendo un tiempo al lado de su nieta Cayetana, hija de Camila Fernández, disfrutando al máximo de su faceta de abuelo, haciendo gala de la unidad familiar que siempre los ha caracterizado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de su perfil de Instagram donde el cantante compartió una serie de fotografías en las que se le puede ver de lo más enternecido, cargando en brazos a la pequeña y posando de lo más encantado a su lado, intentando hacer que Cayetana mire hacia la cámara. “Los problemas con la familia unida son menores, y mi ¡Cayetana para dar paz!”, escribió el intérprete como pie para su linda postal con la que ha enternecido a todos sus seguidores, dejando en claro que la familia se ha mantenido unida a pesar de las adversidades.

Como era de esperarse, los seguidores no han tardado en reaccionar a la publicación del ‘Potrillo’, en donde además de halagarlo y felicitarlo por la reciente llegada de su primera nieta, también le han enviado sus mejores deseos para toda la familia, esperando la pronta recuperación de ‘El Charro de Huentitán’. Entre las miles de reacciones de sus seguidores, ha llamado la atención la de su hija Camila, quien no ha dudado en dejar en claro el amor que tiene por su papá y por su tierna hijita. “Los amo”, comentó la joven cantante, quien recibió la cariñosa respuesta del intérprete de No lo Beses. "Nosotros te amamos más, amor".

VER GALERÍA

Este no ha sido el único mensaje que el artista de 50 años ha compartido a raíz de la hospitalización de don Vicente, dejando en claro que en medio de estos momentos difíciles, la unidad familiar y su fe han sido determinantes para hacerle frente a la adversidad. “Siempre hay que tener fe en que las cosas saldrán bien… ¡porque la fe mueve montañas! ¡Ánimo, jefe! Siempre sales de momentos difíciles y este no tiene por qué ser la excepción. Te amo y te queremos ver de regreso en el rancho. Eres nuestro ejemplo de fuerza y de que nunca hay que rendirse”, escribió el cantante

¿Cómo se encuentra Vicente Fernández?

Luego de una semana en la que los Fernández estuvieron compartiendo actualizaciones sobre el estado de salud de don Vicente, fue el equipo médico a cargo del caso del legendario intérprete quienes ofrecieron a los medios de comunicación un panorama general sobre la situación del cantante. “Se encuentra bajo tratamiento esperando respuesta, recuperación de la movilidad y esfuerzo respiratorio, en este momento, el señor Vicente Fernández se encuentra estable, despierto, con analgésicos y sedación leve, con terapia de recuperación, desde su ingreso a esta estancia hospitalaria, esperamos con todo esto que hemos estado haciendo la pronta recuperación y una buena evolución del señor Vicente Fernández”, comentó uno de los médicos, quien expresó que entiende la preocupación del público por conocer los avances del cantante, pero pidió a los medios respetar los protocolos de sanidad para evitar contagios de Covid-19.

VER GALERÍA