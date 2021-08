Desde España, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres celebran dos años de amor

Pareciera que fue ayer cuando Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres confirmaban su relación a través de las páginas de ¡HOLA! Sin embargo, han pasado dos años desde que la pareja de presentadores tomó la decisión de unir sus caminos y caminar juntos de la mano, una fecha que para ambos no podía pasar desapercibida, por lo que han decidido celebrarla por todo alto dedicándose los mensajes más románticos, mientras disfrutan de unas merecidas vacaciones por España.

Fue Sofía la primera en pronunciarse al respecto, compartiendo una romántica fotografía en la que se le puede ver al lado de su amado Eduardo, posando frente a una hermosa puesta de sol durante su paso por Málaga. Junto a la imagen, la guapa actriz ha escrito un emotivo mensaje para su esposo, dejando en claro el gran amor que le tiene, así como la gran complicidad que existe entre ambos. “Me casé con mi mejor amigo… y no lo digo a la ligera. ¡Estoy tan orgullosa de nosotros! No solamente tenemos la relación más fuerte, sólida, honesta y cercana de todas las que he visto (propias y ajenas) sino que además ¡tenemos una amistad pkm!”, expresó Sofía de lo más enamorada. “Amor de mi vida, ¡qué felicidad que nos elegimos, qué suerte tengo de tenerte! Me fascina nuestra complicidad, cómo ya nos conocemos al grado de leernos la mente, nuestra comunicación por medio de miradas, nuestro auténtico entusiasmo por estar juntos”, agregó.

Completamente ilusionada, Sofía destacó las virtudes de su relación, dejando en claro lo afortunada que se siente al poder compartir su vida con Eduardo. “¿Cómo es posible que después de pasar todo el día juntos todavía nos desvelemos platicando y no se nos acaban los temas de conversación? Supongo que eso pasa cuando te casas con la persona correcta, cuando encuentras a tu alma gemela”, compartió conmovida. “Gracias por enseñarme con acciones que el amor verdadero existe y comprobarme día a día que lo he encontrado. Gracias por tus besos de buenos días, tus mensajes de ‘te amo’ que recibo de manera esporádica a lo largo del día y por saber aprovechar cada oportunidad para hacerme sentir amada, deseada y valorada. Te amo, te valoro, te admiro y te respeto. ¡Feliz segundo aniversario ADMV!”, finalizó la intérprete de lo más emocionada.

Por su lado, Eduardo también le dedicó unas lindas palabras a su esposa, en las que expresó lo mucho que la ama, dejándose ver completamente enamorado y feliz por la linda etapa por la que atraviesa. “Celebrando nuestros primeros dos años juntos. @sofiariveratorres #ADMV Nadie creyó en nosotros, solo nosotros. ¡Te amo!”, escribió el presentador de lo más emocionado, haciendo referencia a la fecha en la que decidieron comenzar su relación a través del hashtag #13deagosto.

¿Quién acompañó a Sofía y Eduardo en sus vacaciones?

Desde hace varios días, la pareja ha compartido algunos detalles de sus divertidas vacaciones por España en sus redes sociales, donde se han dejado ver de lo más emocionados y felices, disfrutando de las ciudades más hermosas de este país. Sin embargo, ha llamado la atención de los fans de Eduardo el hecho de que su hija los haya acompañado en esta travesía, algo que se ha visto reflejado en las fotos que han compartido en sus respectivos perfiles, pues ha sido ella la encargada de capturar los momentos más románticos de la pareja, dejando en claro la buena relación que existe entre Sofía y la primogénita del presentador.

