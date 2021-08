En Nueva York y junto a su novio, Andrea Meza celebra su cumpleaños 27

Es un instante de grandes logros para Andrea Meza, quien ha tenido la dicha de celebrar este 13 de agosto su primer cumpleaños convertida en Miss Universo, una fecha tan especial en la que no solo ha sido cobijada con el cariño de su familia y de sus fanáticos, pues también su novio, Ryan Antonio, la ha consentido como se merece. Es así como la guapa chica originaria de Chihuahua da la bienvenida a sus 27 años, motivada por todo lo que representa para ella esta etapa de su vida, en la que además asume la edad como una experiencia en la que lo más primordial es aprovechar cada momento, orgullosa de todo lo que ha podido conseguir hasta ahora.

Ha sido a través de sus redes sociales que Andrea ha dado algunos vistazos de lo bien que la ha pasado junto a su novio este día, en el que ambos celebraron con un lunch en la ciudad de Nueva York, en la que actualmente reside. Del mismo modo, Ryan compartió una historia junto a su chica desde el restaurante, misma en la que aparecen sonrientes en su íntimo festejo, sin duda uno de los más inolvidables para Andrea. “Feliz cumpleaños”, escribió el galán. Del mismo modo, la reina de belleza se dejó ver por las calles de Manhattan saboreando un helado, luciendo hermosa con un vestido azul bastante bohemio. “Los 27 nunca se sintieron tan bien”, escribió al pie de la imagen.

Lo cierto es que para Andrea, se trata un momento muy importante a nivel personal, pues cumplir años también es la gran oportunidad que tiene para trazarse nuevos rumbos y esta vez tampoco ha sido la excepción. “Cumplir años es un privilegio, simboliza la madurez, el aprendizaje. Cada cumpleaños que he tenido ha sido de cambios radicales, con personas diferentes. Me motiva un cumpleaños porque me siento cómoda conmigo misma, me propongo nuevas metas y siempre hago nuevos proyectos…”, explicó en entrevista con el diario mexicano Reforma. “Jamás me ha obsesionado ni la edad ni los comentarios sobre los años. Creo que hay que vivirlos bien, estar orgullosos de la experiencia, de la vida”, agregó.

En compañía de sus seres queridos

Más allá de todo, la llegada de sus 27 años cobra gran relevancia para Andrea Meza, pues es el único cumpleaños que festejará como Miss Universo, por lo que no podía recibir este día sin contar con la presencia de sus seres queridos, quienes programaron un viaje a Estados Unidos. “Se me hizo mejor que ellos vinieran. Viene mi familia, mis amigos, es mi único cumpleaños como Miss Universo y ¡es en Nueva York! Tendremos estos días y el fin de semana para divertirnos, ¡será inolvidable!”, compartió durante su charla con el diario antes citado, en donde además rememoró sus pasados festejos, en donde los suyos solían consentirla con deliciosos platillos y hasta mariachi.

Y claro, Andrea se siente plena tras el camino que ha recorrido a lo largo de este tiempo, en específico por el título que logró conquistar y el cual asegura ha sido producto del esfuerzo que ha puesto en su trabajo. “Todos sabemos y yo me quedo con la tranquilidad de que yo trabajé muchísimo por este título, trabajé muchísimo para llegar a este lugar, fueron 5 años casi, dedicados para prepararme para Miss Universo, estoy viviendo el trabajo de mi vida, lo estoy disfrutando y con eso me quedo”, comentó para Suelta la sopa.

