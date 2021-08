Plutarco Haza habla de cómo afectó su divorcio de Ludwika Paleta a su hijo Nicolás: 'Veo ciertas cosas que son cicatrices en su vida'

Heredero del innegable atractivo y carisma de sus padres, Ludwika Paleta y Plutarco Haza, Nicolás está decidido a forjar su propio camino en el ámbito artístico, aunque no en la actuación como ellos. El joven de 21 años, quien además se encuentra ilusionado con su noviazgo, está dando pasos firmes en su carrera como cantante, en la que los histriones han sido una gran fuente de apoyo, tal como él mismo lo ha reconocido. Viendo a su primogénito abriéndose puertas, el actor ha reflexionado sobre su paternidad y confesado estar consciente de las repercusiones que tuvo en su hijo el divorcio de su mamá hace ya más de una década.

A raíz de la promoción de su nueva puesta en escena, la cual justamente trata sobre la paternidad, el actor se sinceró sobre su experiencia en este tema. “Honestamente, a pesar de que se ve mucha diferencia entre las dos edades, tenía 26 años cuando tuve a Nicolas, y ahora tengo 49, pues soy la misma persona, con los mismos valores, la misma educación”, comentó en entrevista para Ventaneando. Y es que, 20 años después de que se estrenara como papá junto a Ludwika Paleta, tuvo un nuevo hijo, fruto de su actual matrimonio. “Obviamente en aquel entonces era yo un chavo que apenas acababa de terminar creo que Mirada de Mujer, entonces las puertas de la industria se me abrían… Estuve siente años picando piedra y a cuentagotas tuve ciertos trabajos, pero de repente se me abrían todos, y obviamente yo quería aprovechar el momento”, recordó, al hablar del momento en medio del cual nació su hijo mayor.

Sin embargo, pese a haberse dedicado tanto a su carrera en ese momento, el actor aseguró que siempre tuvo tiempo para su hijo, por lo que descartó tener algún tipo de arrepentimiento respecto a haber pasado más tiempo con Nicolás. “No me reprocho nada, porque a fin de cuentas yo era un papá trabajador, y a fin de cuentas el tiempo que le di fue un tiempo de calidad”, aseguró. “Tan es así que mi relación con Nicolás es excelente, es un chavo bien educado, es un chavo, con un buen corazón, una buena alma, una buena persona, creo que hicimos un buen trabajo”, aseguró, refiriéndose al parecer a Ludwika.

Sin embargo, el intérprete reconoció que su separación de la actriz puedo haber afectado de cierta forma a su hijo, y argumentó que él mismo comprende esta situación, pues la vivió en carne propia. “Veo ciertas cosas que son cicatrices en su vida como en la mía, yo soy hijo de papás divorciados, Nicolás también, y obviamente eso es una cicatriz para cualquier ser humano porque es un momento muy difícil, te rompe tu burbuja”, reflexionó. Plutarco y Ludwika se divorciaron en 2008, tras 11 años de matrimonio, y en ese entonces Nicolás tenía apenas 9 años.

La relación de los padres de Nicolás tras su separación

A principios del mes pasado, Plutarco se sinceró sobre cómo es su relación con Ludwika ahora que su hijo en común ya es un adulto y que ellos han tomado sus propios caminos. “Cada quien vive su vida, no somos amigos, nunca creamos una amistad, somos muy diferentes, cada quien agarró caminos distintos, pero cuando ha habido un problema hacemos equipo para ayudar a Nicolás, siempre sabe que cuenta conmigo y yo sé que cuento con ella, entonces eso es lo necesario”, expresó el intérprete en un encuentro con la prensa. “Somos socios en este proyecto y en esta empresa que se llama Nicolás, y lo tenemos muy claro, no necesitamos más, hay veces que unas parejas se vuelven amigos después, a nosotros no nos pasó, pero tampoco nos hace falta, yo creo que ella tiene muchos amigos y yo tengo muchas amigas”, agregó.

