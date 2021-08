La dolorosa pérdida del sobrino de Felipe Calderón por Covid-19

Desde que inició la pandemia, celebridades, deportistas, empresarios, royals y por supuesto, miles de personas de a pie en todo el mundo, se han sumado a las crecientes cifras de contagios de Covid-19, algunos lamentablemente no han librado la batalla contra esta nueva enfermedad. México no ha sido la excepción, pues tanto figuras públicas como población en general han resultado afectadas por el virus. El expresidente Felipe Calderón, quien hace unos meses resultó contagiado, acaba de dar a conocer el lamentable fallecimiento de un integrante de su familia como consecuencia del Covid, noticia ante la que sus seguidores han reaccionado con mensajes de apoyo.

Siendo uno de los personajes más conocidos del ámbito público, no es de extrañar que Calderón sea muy activo en redes sociales, pues en estos espacios suele compartir sus opiniones respecto a diversos temas. Sin embargo, en esta ocasión tomó su cuenta de Twitter para compartir se sentir ante la sensible pérdida de un ser querido. “Hoy falleció de Covid-19 mi sobrino F*, en Morelia, a los 28 años”, reveló el exmandatario mexicano este jueves al inicio de su tuit, cuidadoso al proteger la privacidad de su familiar, pues prefirió no revelar su nombre ni compartir alguna imagen de él. “Una gran tristeza familiar. Indescriptible el dolor de su madre y de su abuela. ¡Descansa en paz!”, agregó el político en su sentido mensaje, en el que también y opinó respecto a la estrategia del gobierno ante la pandemia.

Margarita Zavala, esposa del político, retuiteó el mensaje de Calderón sin agregar algún pronunciamiento público. Por su parte, Luisa María Calderón, hermana del exmandatario y quien también ha tenido presencia en la política, retomó el tuit Felipe para referirse al triste momento por el que pasa su familia, revelando que este desafortunado hecho ha alcanzado a todos sus miembros. “Esteban está bien. Triste por la muerte de su primo, pero él está sano”, escribió refiriéndose a su propio hijo.

Tras esta triste noticia, los seguidores del expresidente le expresaron sus más sinceras condolencias y le enviaron mensajes de apoyo, entre los que destacaron los de algunas personalidades conocidas. “Lo siento mucho, mi estimado Felipe Calderón. DEP”, escribió el comentarista deportivo José Ramón Fernández en respuesta al tuit del político. “Un abrazo solidario y mis oraciones contigo y toda tu familia, paisano”, expresó por su parte el cantante Marco Antonio Solís.

Su experiencia propia con el Covid

El pasado 1 de junio, Calderón dio a conocer por medio de sus redes sociales que había dado positivo en una prueba de Covid. “Les comparto que me hice una prueba Covid y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo”, expresó entonces en su Twitter, agregando que por dicha razón no podría presentarse a los eventos públicos que tenía previstos dada la jornada electoral que estaba vigente. Días después el exmandatario fue visto en el hospital, y ante las falsas versiones que surgieron decidió hacer una aclaración. “Dado el Covid que padezco vine al hospital a realizarme estudios y dar seguimiento a mi estado de salud, el cual evoluciona bien, mi oxigenación es buena, el pronóstico favorable y mi ánimo mejor ante los resultados del domingo”, expresó refiriéndose a las elecciones.

El exmandatario mexicano ha participado responsablemente en la vacunación, apenas el pasado 19 de julio compartió con sus seguidores que había acudido a aplicarse la segunda dosis correspondiente. “Finalmente pude ponerme la 2a dosis de Pfizer”, escribió entonces en su cuenta de Twitter agregando una foto desde la sede en la que se presentó. Si bien ha sido el político ha sido crítico en algunos aspectos, eso no impidió que expresara sus agradecimientos hacia el personal responsable de la vacunación. “Agradezco el trato atento y expedito del personal en el Campo Marte”, agregó en su mensaje.

