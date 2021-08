Cameron Diaz revela por qué dejó su carrera

Se encontraba en la cúspide de su carrera, era uno de los nombres más reconocidos de Hollywood y su trabajo tanto frente como detrás de cámaras resultaba sumamente exitoso, pero de un día a otro, poco se supo de Cameron Diaz. Se sabía que la actriz había comenzado una relación con Benji Madden y con el paso de los años se anunció que se había convertido en madre por primera vez, pero de su regreso a las pantallas no se sabía nada. Hace algunos meses, comenzó a aparecer nuevamente. Dar entrevistas, tener contacto con sus fanáticos e incluso lanzar su propia marca de vino, pero los proyectos cinematográficos siguen sin llegar. Ha sido ahora que en una charla con el cómico, Kevin Hart, Cameron ha decidido revelar las razones por las que decidió alejarse de las pantallas.

En su show, Hart to Heart, Kevin le preguntó directamente qué la había llevado a dejar la actuación. Cameron le respondió al comediante que seguramente se podía identificar con lo que vivió: “Cuando haces algo a un nivel muy alto por un largo período de tiempo, cuando tú eres la persona que haces esta cosa en específico, tú eres la persona en la pantalla, tú eres el talento, todo alrededor de ti, todo lo que no es eso, se tiene que entregar a otras personas. Entonces, diferentes partes de mi vida, ya sea mi casa, cada aspecto, desde finanzas hasta el manejo de mí como un ser humano, no yo como Cameron Diaz (no las llevaba). Cameron Diaz es una máquina, pero para mi persona espiritual, me di cuenta de que esa parte de mí que funciona a un alto nivel no era suficiente”.

Sobre la actuación dijo: “Es divertido hacerlo, lo amo, amo actuar, podría seguir por siempre…(pero), me di cuenta, voltee y vi tantas partes de mi vida que no estaba tocando, que no estaba manejando, que no podía manejar. Todo era tan grande, todo era masivo”. La actriz dijo que tenía 40 años cuando tuvo esta epifanía, “Tengo muchos amigos increíbles y tengo mucha gente increíble que me apoyó por tanto tiempo. Y en verdad pienso que es sobre la gente a la que tienes en tu vida que te ayuda a tener las cosas moviéndose…(pero) también había gente que no siempre estaba viendo por mis mejores intereses. Y no tienes tiempo de ver eso, si solo sigues adelante”.

“Solo quería hacer mi vida manejable para mí. Mi rutina en un día es literalmente de lo que yo puedo hacerme cargo sola…Me siento completa. También conocí a mi esposo, empezamos una familia, todas esas cosas para las que no tenía tiempo antes”, dijo. Esto resuena con lo que Cameron comentó a principios de este año en Yahoo Finances Presents: “Ahora estoy aquí y es la cosa más enriquecedora que haya hecho en mi vida. Tener una familia y estar casada y tener a mi pequeña familia nuclear. Es simplemente, lo mejor. Ya no tengo lo que se necesita para hacer una película, toda mi energía está aquí”.

Siete años sin actuar

Lejos de la actuación, Cameron ha desarrollado otros proyectos además de formar su propia familia. En 2013 y 2016 escribió dos libros en los que habla sobre el envejecimiento y el movimiento del cuerpo. En el 2020 lanzó su vino orgánico, Avaline, y también se sabe que ha invertido en empresas de biotecnología. Y aunque hubo un tiempo que vivió completamente alejada de los reflectores, en los últimos años se ha permitido una que otra aparición, por ejemplo, con sus excompañeras de Charlie’s Angels, con quienes sigue teniendo una gran relación.

