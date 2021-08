¡Por fin! Mauricio Ochmann se reencuentra con su novia Paulina Burrola

Tras un tiempo en la soltería, Mauricio Ochmann sorprendió a sus seguidores hace un par de meses, pues se dejó ver en redes sociales junto a una guapa mujer. No tardó mucho en revelarse que se trataba de Paulina Burrola, una modelo sonorense que había flechado al actor. Tras vivir juntos inolvidables momentos, entre ellos una escapada de ensueño a la playa, los enamorados tuvieron que decirse hasta pronto, pues España llamaba al intérprete para un proyecto cinematográfico. La espera ha sido larga, pero por fin, los dos han podido reunirse nuevamente en tierras mexicanas, y el reencuentro ha sido de lo más especial.

Feliz por estar de vuelta en México, pero sobre todo por estar de nuevo junto a su novia, Mauricio tomó su cuenta de Instagram para compartir algunos vistazos de la escapada que se dio con Paulina a Tepoztlán, Morelos, para celebrar su reencuentro. El actor compartió un breve video con el que se adivinaba que se encontraba acurrucado junto a su amada en una terraza, pues se veían sus pies juntos, mientras en el horizonte se apreciaban las imponentes montañas que caracterizan a este popular destino, cercano a la Ciudad de México. Poco después, el protagonista de El Chema publicó un nuevo clip mostrando lo mucho que estaba disfrutando este relajante viaje, pues aprovechó para leer un poco. “De todos los mentirosos en este mundo, a veces los peores son nuestros miedos”, fue la cita del escritor británico Rudyard Kipling que mostró a sus seguidores, sin revelar más detalles sobre por qué este mensaje llamó su atención.

Paulina no tardó en hacer lo propio y compartir algunas postales de su anhelada cita con su galán, y además de su propia toma de los pies de ambos muy juntitos, compartió un romántico video junto a él. En el breve clip se les ve sonreír ante la cámara, antes de que el actor le diera un dulce beso en la mejilla a su amada, segundos después una vista más abierta mostró que ambos se encontraban descansando juntos en una hamaca, disfrutando la belleza del paisaje natural. “Te amo”, escribió la modelo etiquetando a Mauricio. Este clip fue retomado por él en su propia cuenta de Instagram.

Hace apenas unos días, Paulina compartió un mensaje con el que dejaba entrever que su reencuentro con Mauricio estaba muy cerca. “A nada de estar así de nuevo. “No puedo de la emoción de verte después de extrañarnos tanto, pero siempre acompañándonos y apoyándonos con mucho amor. Te amo”, escribió la sonorense al compartir una linda fotografía de ambos abrazados. Como era de esperarse, el actor no tardó en reaccionar ante esta romántica dedicatoria: “Si amor, ¡qué emoción! Ya casi”, expresó, usando además emojis de caritas y corazones.

El contundente mensaje con el que Mau defendió su amor

El pasado 21 de julio, mientras se encontraba en Madrid, Mauricio compartió un mensaje en el que se refirió como nunca a su relación con Paulina. “Apareciste hace casi seis meses en mi vida y así sin esperarlo y sin buscarlo, tu luz atrapó mi atención”, escribió Mauricio, sacando a relucir su lado más romántico. “Me has dejado conocerte poco a poco, llenándome de amor en cada acción; en cada detalle”, continuó en su sentido mensaje. “Gracias por darme la oportunidad de conocer al ser tan especial y bonito que eres, llena de valores y con una fuerza interior enorme para enfrentar estoicamente cada batalla que la vida te presenta. Te admiro y Te amo”, agregó Ochmann, quien días atrás había estado apoyando a su novia tras la sensible pérdida de su padre. Tras esta declaración pública de amor, el actor manifestó su postura ante los rumores y especulaciones que los habían alcanzado en su relación. “Lamentablemente nos toca vivir en un mundo donde mucha gente inventa historias, miente, difama, agrede y ataca sin piedad y sin escrúpulos. Tal pareciera que crean una propia historia desapegada completamente de una realidad basada en lo que leen o escuchan”, escribió Mauricio, sin revelar detalles sobre algún caso en particular. “Ni tú ni nadie se lo merece y nuestra relación tan bonita y especial tampoco. Ojalá en este mundo predominará el amor y se dejara a un lado agredir sin razón. Mi axioma favorito es VIVE Y DEJA VIVIR”, agregó en su mensaje, antes de finalizar con una postdata: “Estoy contando los días para volver a verte”.

