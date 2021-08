Desde España, Ximena Navarrete presume su ‘baby bump’ de seis meses de embarazo

Desde que Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares anunciaron, en exclusiva para ¡HOLA!, que están en la dulce espera de un bebé, la exMiss Universo ha estado posando para diferentes imágenes con las que ha estado compartiendo con sus seguidores en Instagram cómo va creciendo su pancita. Desde España, país en el que suele pasar sus veranos, la tapatía protagonizó un nuevo posado en el que sus nuevas curvas son evidentes, una situación que la tienen muy contenta, pues ha estado documentando su embarazo en esta red social, donde también ha estado publicando varias fotos de sus vacaciones por la Madre Patria y Francia, donde acudió al Santuario de la Virgen de Lourdes, visita en la que aprovechó para agradecerle por su embarazo.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de una de sus historias, esta mañana, Ximena Navarrete compartió una imagen en la que aparece ataviada en un bañador rosa que deja al descubierto su pancita. La exreina de belleza este outfit para acudir a la playa, para mostrarle a sus seguidores los primeros cambios en su figura en el sexto mes de embarazo: “23 semanas”, fue la frase que acompañó esta instantánea para la que posó frente un espejo donde la vemos acariciar tiernamente su vientre. Según reveló recientemente en un Live en Instagram, aunque está pasando una temporada en España, tienen contemplado regresar a México para dar a luz a su hijo en nuestro país, además aprovechó para aclarar que viajar es una actividad autorizada por su médico: “Mi embarazo no es de alto riesgo. Cumplí 33 años hace 4 meses. Es una excelente edad para estar embarazada”, explicó.

VER GALERÍA

Ximena está disfrutando al máximo esta etapa que tanto añoró, así lo confirmó hace unas horas cuando utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores la tierna anécdota que vivió con su ahijada Raquel a quien ya le contó que pronto tendrá una primita. Con varias fotos captadas durante una comida en Marbella al lado de la niña, la tapatía escribió: “Mi ahijada Raquel y yo comiendo churros con chocolate. Hoy le conté a Raquel que todo lo que estoy comiendo yo, es lo mismo que come la bebé en mi pancita. Raquel no podía creer que su primita dentro de mí ya está probando el chocolate que a ella tanto le gusta”, escribió Navarrete quien está feliz de poder compartir con su familia esta dulce etapa. Esta publicación provocó la reacción de su esposo quien comentó: “Las amo”.

Aunque está enfocada en disfrutar de sus vacaciones de verano, Ximena ha estado muy en contacto con sus seguidores en Instagram a quienes les ha contado varios detalles de su dulce espera como los síntomas que presentó en los primeros meses. “No me puedo quejar, me fue bien, tuve ascos, mareos, algunos días por las mañanas y uno que otro vómito. Estuve muy tranquila por mi tratamiento. Y obvio mucho cansancio, pero siento mucho más en este segundo trimestre”. Sobre los antojos que más recurrentes la tapatía reveló que es uno muy saludable: “Todas las frutas. Sandía, piña, mango (estas tres me encantan con limón y Tajín), duraznos, cerezas, realmente se me hace agua la boca con las frutas”.

VER GALERÍA

Su embarazo, un sueño hecho realidad

Con el anuncio de su embarazo, Ximena Navarrete se sinceró con sus seguidores y les reveló que este estado era algo que había estado anhelando desde hace tiempo, luego de que en 2018 perdió a su primer bebé, un niño, que lamentablemente murió a las 15 semanas de gestación: “Mi cielo se pinta de colores con el arcoíris más deseado y esperado de mi vida. Mi bebé, ni te imaginas todo lo que hemos soñado con tenerte en nuestra familia. Te amamos y esperamos con todo nuestro corazón, amor e ilusión”, escribió Ximena con el ultrasonido de su hija, tal como lo reveló hace unas semanas cuando compartió con sus fans que está en la dulce espera de una niña.