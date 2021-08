Salma Hayek lo da todo bailando para la cámara de Bu Cuarón

Un mes después de su asistencia al Festival de Cannes, Salma Hayek se ha desconectado de las redes sociales para relajarse con la mejor compañía. La actriz mexicana fue captada muy relajada disfrutando de unas merecidas vacaciones, y no, no fueron los paparazzi quienes la inmortalizaron con sus cámaras, sino la hija de Alfonso Cuarón. Bu, de 17 años, es una gran amiga de Valentina Paloma, la hija que la veracruzana y el magnate francés François-Henri Pinault, de hecho, hace un par de años se reafirmaron su amistad al asistir juntas a un concierto de Billie Eilish. Pero la cercanía no se limita a estas dos jovencitas, pues el galardonado cineasta y sus dos hijos han compartido en esta escapada con los Pinaul-Hayek (incluidos Valentina y Mathilde Pinault), tal como lo ha mostrado el clip de Bu. Luego de publicar fotos de un paradisiaco lugar que parece ser Bora Bora, la joven ha publicado un breve video de Salma poniendo el ambiente durante un paseo en bote. "Vente...Vamos a bailar", se escucha decir a Salma mientras baila espontánemente al sonido de los tambores, aparentemente después de darse un chapuzón en las tranquilas aguas que la rodeaban, ¿quieres verla? Haz click abajo.

Loading the player...