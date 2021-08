¡A toda velocidad! Las hijas de Jacky Bracamontes siguen los pasos de Martín Fuentes

En más de una ocasión ha quedado demostrado la pasión que tiene las hijas de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes por la adrenalina y las emociones fuertes. Y es que no podría ser de otra manera, pues su papá, que es piloto de carreras, les ha enseñado a enfrentar sus miedos a través de los deportes extremos. Prueba de ello son los recientes videos que la pareja ha compartido en sus redes sociales, donde hemos podido ver a sus cinco hijas: Jackyta, Carito, Renata, Paula y Emilia, disfrutar de una divertida tarde en los Go Karts, una actividad que sin duda han vivido al máximo, sobre todo después de haber asistido por primera vez a una carrera de su papá, algo que sin duda las tiene muy emocionadas. En los videos, pudimos observar a las pequeñas ponerse su equipo de seguridad, dispuestas a pasar un rato muy especial al lado de su papá, quien no cabía de la emoción por ver a sus hijas disfrutar de su gran pasión. Como era de esperarse, las hijas de Jacky han demostrado tener mucha destreza al volante y mucho talento para las carreras, dejando en evidencia que han heredado el talento directamente de Martín. Da play al video y no te pierdas de este momento de alta velocidad de las integrantes más pequeñas del clan Fuentes-Bracamontes.

