Lo sentimos, Jennifer Aniston y David Schwimmer no están saliendo

Sin duda, una de las parejas más icónicas de la televisión es la que formaron Rachel y Ross, personajes de la icónica serie Friends, interpretados por Jennifer Aniston y David Schwimmer. La química que mostraban en pantalla era tal, que muchos de sus fans soñaban con que su romance traspasara la pantalla y se convirtiera en real. Como todos sabemos, eso nunca sucedió, a pesar de que hace unos meses, durante el episodio especial que se lanzó a través de HBO, en el que se reunieron los seis protagonistas de la historia después de 17 años, tanto Jennifer como David confesaron haber estado enamorados uno del otro durante las primeras temporadas del divertido show, aunque decidieron no ir más allá, priorizando su amistad. Luego de estas declaraciones, los rumores sobre un posible romance volvieron a surgir y esta vez algunos medios como Closer o The Mirror incluso lo llegaron a dar por cierto, argumentando una cercanía poco habitual entre ambos actores y asegurando que las chispas del pasado habían avivado su romance. Sin embargo, todo parece indicar que los reportes no eran del todo ciertos, pues la mañana de este miércoles se ha confirmado que el romance entre Jennifer Aniston y David Schwimmer no es una realidad.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Así lo ha revelado el representante del actor, quien en declaraciones ofrecidas para HuffPost UK dejó en claro que los rumores de un supuesto romance entre Jennifer y David no eran más que meras especulaciones, y que ambos actores no han decidido llevar su amistad un paso más adelante, rompiendo así el corazón de los millones de fans que ya soñaban con ver a la pareja protagonizar un romance tan lindo y divertido como el que tuvieron en la serie, solo que en la vida real. Por si eso no fuera suficiente, más tarde un representante de Aniston también salió a desmentir los rumores, dejando en claro que no existe romance entre los actores.

Fue en mayo pasado cuando se lanzó el tan esperado episodio especial del reencuentro de los protagonistas de Friends, siendo uno de los momentos más emocionantes el que protagonizaron David y Jennifer, quienes revelaron que en al inicio de las grabaciones de la primera temporada, hubo algo entre ellos. Todo esto, luego de que el presentador del especial, James Corden, los cuestionara sobre los romances que pudieron haber surgido durante las grabaciones de las 10 temporadas de este show. “Es inconcebible para mí que tal vez no haya romances fuera de la pantalla”, cuestionó el comediante provocando la reacción de Jennifer quien lo interrumpió diciendo: “Uh, bueno. Quiero decir… ¿David?”, en ese momento, la cámara enfocó al actor quien confirmó: “Sí, en la primera temporada… estaba enamorado de Jen”, admitió. Tras aquella confesión, Aniston también se sinceró: “Fue correspondido”. El actor contó que el coqueteo surgió al inicio de la serie y fue evolucionando conforme avanzó la historia, una situación que, están seguros, quedó plasmada en la pantalla.

VER GALERÍA

Aunque no estaban del todo seguros, David y Jennifer se mostraron sorprendidos al momento de descubrir que sus compañeros de elenco notaron la cercanía que hubo entre ellos en aquel momento. “¿Cómo no sabían que estábamos enamorados el uno del otro?”, les preguntó David a sus compañeros quien por primera vez confesaron: “Lo sabíamos”, interrumpió Matthew Perry, mientras Courteney Cox añadió: “Lo sabíamos con certeza”, reconociendo que fue bueno que ese romance no se diera, pues sin duda hubiera afectado a la convivencia e incluso a lo que mostraban en pantalla.

¿Por qué no prosperó su romance?

Aunque sin duda hubiera sido muy bueno para el show recibir tanta publicidad a través del romance de David y Jennifer, lo cierto es que ambos decidieron no llevar más allá su relación pensando en la amistad que ya habían formado, así como el vínculo que todos los protagonistas habían formado, por lo que decidieron priorizar su amistad. De hecho, durante el reencuentro, Mattew Perry reveló la promesa que se hicieron los amigos detrás de cámaras: “Había una regla, era muy importante para nosotros seis, que mantuviéramos una amistad. Conectarse podría haber causado una extrañeza que podría haber estropeado las cosas y somos muy buenos amigos hasta el día de hoy”, explicó. Por su parte, David agregó: “No queríamos poner en peligro ninguna de las grandes relaciones y amistades que habíamos establecido. Era una especie de regla táctica".

VER GALERÍA