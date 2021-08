Rebecca de Alba ya salió del hospital y regresará a MasterChef Celebrity

Todo indica que Rebecca de Alba se recupera de manera favorable, tras haber permanecido unos días en el hospital luego de haber dado positivo a Covid-19. De hecho, se ha confirmado que ya se encuentra en su casa, por lo que se espera que próximamente pueda retomar sus actividades como conductora de MasterChef Celebrity. Recordemos que recientemente la producción tuvo que detener grabaciones debido a que varios de los integrantes del reality de cocina resultaron contagiados con el virus, aunque se sabe que ya se ha retomado la actividad en los foros del programa, que tiene como fecha de estreno el próximo 20 de agosto. Mientras tanto, la guapa presentadora ha continuado con su actividad en redes sociales, en donde incluso dejó ver que ya está preparada para enfocarse de lleno en esta etapa que la tiene muy entusiasmada.

Aunque Rebecca no ha hecho alguna declaración pública sobre la situación de salud que padeció a raíz del Covid-19, fue a través del programa televisivo Ventaneando que se reportó que la conductora ya se encontraba en su casa, una noticia que seguramente puso feliz a sus fanáticos, quienes han estado muy pendientes de los acontecimientos suscitados a lo largo de estos días. A propósito de esto, su publirrelacionista, Nahim Quintana, habló en entrevista con el diario mexicano El Universal, confirmando que todo marcha bien para la zacatecana en este instante. “Rebecca está bien, sólo sé que está bien, no he hablado con ella pero está en recuperación”, aseguró.

Del mismo modo, Rebecca ha retomado su actividad en Instagram, espacio en el que dio a conocer uno de los promocionales de MasterChef Celebrity a través de sus historias, emocionada por el próximo estreno de este programa que se ha consolidado como uno de los preferidos entre el público. De esta manera, la presentadora también echó por tierra los rumores que comenzaron a circular en días pasados, y que aseguraban una supuesta renuncia de Rebecca al proyecto que la ha traído de vuelta a las pantallas, tras un periodo de varios años de no estar al frente de una emisión de larga duración.

Otra de las publicaciones que llamó la atención entre los seguidores de Rebecca fue la fotografía que compartió hace un par de días, en la que se le mira luciendo una espectacular melena para esta nueva etapa, un instante de gran relevancia en su carrera. “Pronto nos volveremos a divertir en el glam glam”, escribió, mencionando en su post a la cuenta de Azteca Uno, señal por la que se transmitirá MasterChef Celebrity. Entre otras cosas, se supo que la producción del reality retomó las grabaciones recientemente, según explicó Jimena Pérez La Choco en una entrevista concedida a Ventaneando. “Empezamos pasado (el lunes), pero ya todos con mejorías, afortunadamente, y creo que la clave de todo esto fue pararlo a tiempo”, dijo la conductora.

El regreso a la televisión de Rebecca de Alba

Desde el primer momento en que se dio a conocer que Rebecca de Alba sería la conductora de MasterChef Celebrity, la atención se fijó de inmediato en la presentadora, quien con todo entusiasmo habló abiertamente de lo mucho que significa para ella ser parte de esta aventura televisiva que promete muchas sorpresas. “Así lo considero, que este es mi regreso oficial y al cien en la conducción a la televisión mexicana, porque no había hecho un programa que se lleve a cabo todas las semanas. Vamos a estar como nueve semanas aproximadamente a full, a tope con MasterChef Celebrity…”, dijo para Ventaneando, espacio en el que también habló de su gran amor por la cocina.

