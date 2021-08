Jueza rechaza la petición de Britney Spears de adelantar la audiencia del juicio contra su padre

Britney Spears está dispuesta a dejar fuera a su padre de la tutela legal bajo la que se encuentra. Para ello, la cantante, a través de su nuevo abogado, Mathew Rosengart, había solicitado se adelantara la audiencia programada para el 29 de septiembre, y celebrarla el próximo 23 de agosto, con la finalidad de solicitar cuanto antes la destitución de James Spears, padre de la intérprete de Womanizer, quien actualmente es el encargado de tomar todas las decisiones sobre la vida de su hija. Sin embargo, la jueza a cargo del caso, Brenda Penny, ha negado esta petición, por lo que Britney que tendrá que esperar a la fecha pactada para poder discutir ante la corte de Los Ángeles la posible salida de James de la custodia.

La semana pasada, Rosengart presentó una solicitud para adelantar la audiencia en la corte, argumentado que su clienta está sufriendo "un daño y un perjuicio que son evitables", por lo que pedía celebrar la audiencia cuanto antes, pues “todos los días importan”. En ese sentido, el abogado reclamaba que el remedio “más efectivo” para solucionar la situación en la que se encuentra la llamada ‘Princesa del Pop’ era la suspensión inmediata de James como el tutor legal de su hija, por lo que sugería una fecha más cercana para la discusión de esta petición, de acuerdo con Variety.

En ese mismo documento de la corte, el abogado de la cantante no dudó en resaltar la forma en la que James se ha beneficiado de forma personal de la custodia que mantiene sobre su hija, en lugar de ayudarla, por lo que incluso detalló algunos de los excesivos gastos que el progenitor de Britney suele hacer directamente de la fortuna de su hija. “El señor Spears también se ha enriquecido a expensas de su hija, obteniendo millones de dólares de sus servicios como intérprete”, se lee en el documento. "Además de pagarse a sí mismo 16 mil (dólares) por mes del patrimonio de la Sra. Spears, 2 mil más de lo que le ha asignado a la Sra. Spears, más 2 mil por mes para gastos de oficina", agregó.

¿Qué ha dicho el padre de Britney ante la petición del abogado?

La respuesta de James Spears llegó a través de su abogada, Vivian Thoreen, quien el pasado viernes aseguró que, si bien no se oponían a que la audiencia se adelantara prácticamente un mes, tampoco veían un asunto de urgencia que justificara esta petición. Por otro lado, James aseveró que estaba preocupado por la salud de su hija, asegurando que se enteró, por medio de Jodi Montgomery, la abogada que supervisa los aspectos médicos de la cantante, que su hija no estaba tomando sus medicamentos ni asistiendo a sus visitas al doctor. "Me dijo que estaba muy preocupada por mi hija y me pidió directamente ayuda para abordar estos problemas", dijo Spears.

Sin embargo, el mismo James se encargó de dejar en claro que días después, la misma Jodi lo tranquilizó al retroceder en algunas de sus declaraciones, descartando la necesidad de ayuda. Ante esta declaración, Montgomery no dudó en responder con un contundente comunicado, en el que lamentó que su llamada telefónica al señor Spears hubiera sido "tergiversada y manipulada para obtener algún tipo de ventaja en los procedimientos pendientes que hay abiertos para destituirle como tutor legal” de su hija.

