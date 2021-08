Las hermanas Kardashian-Jenner celebran el cumpleaños de Kylie

La influencer, empresaria y socialité Kylie Jenner hoy celebra su cumpleaños 24. Y qué mejor forma de empezar un nuevo ciclo que con un estupendo regalo que ella misma se dio en la víspera de su festejo. La celebración ha comenzado como es de costumbre en la familia, ya que todos los miembros se han tomado el tiempo para dedicarle lindos mensajes en esta fecha tan especial. Y su madre junto a sus hermanas Khloé y Kim Kardashian demostraron lo orgullosas que están de ella al compartir con el mundo el lanzamiento de su nueva colección de maquillaje.

Qué mejor forma de empezar tu cumpleaños que un regalo para ti mismo. Así fue como empezaron las festividades en la casa de Kylie, ya que escogió su fecha de cumpleaños para el lanzamiento de la nueva línea de maquillaje 24k Gold Birthday Collection. Para la imagen oficial de la colección la menor de las hermanas Kardashian-Jenner posó en una sesión fotográfica en donde lució espectacular en un bikini dorado. El oro fue el protagonista de las fotos ya que hace énfasis a la paleta de colores que escogió para esta edición del kit de maquillaje.

Pero Kylie no ha sido la única en hacerse un regalo de cumpleaños. La costumbre de las Kardashian no muere y este año no olvidaron felicitar a la más chica de la familia. A pesar de que Kim Kardashian tenía su propia línea de maquillaje KKW Beauty, nunca hubo problemas entre las dos y en esta ocasión la socialité convertida en empresaria hizo un unboxing de la nueva colección de Kylie 24K Gold Birthday Collection. Compartió con sus seguidores a detalle el contenido de la nueva línea de la Jenner más joven y no dejó de asombrarse con el contenido de la nueva línea de maquillaje de su hermana. Los videos los acompañó con una breve explicación de cada producto y un lindo mensaje: “Para su cumpleaños 24 que idea tan tierna, la amo y no puedo esperar para abrir todo”.

Kris Jenner, es la mamá más orgullosa. Fue la primera en dedicarle mensajes de felicitación a su pequeña empresaria en su cumpleaños. “¡¡¡Feliz cumpleaños a mi angelito @kyliejenner!!! ¡No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo! Si cierro los ojos, todavía se siente como si ayer estuvieras montando ponis por la calle, trayendo gatos callejeros a casa… ¡¡¡¡y jugando con mi maquillaje!!!! ¡Nos has traído a todos tanta alegría! ¡Eres la mami más increíble! La hija, hermana, amiga, confidente y consejera más increíble, y eres tan sabia para tu edad. Eres tan amable, generosa más allá de lo creíble y tan leal, compasiva y amorosa. Haces que cada día sea extraordinario y tu talento y creatividad en todo lo que haces me asombra. Gracias por ser una inspiración para tantos…especialmente para mí. Te amo mucho y tengo la suerte de ser tu mami”. Como es tradición de las madres, Kris aprovechó para compartir con sus seguidores las fotos más tiernas de la niñez de Kylie pero no dejó a un lado las fotos de sus aventuras juntas a lo largo de estos 24 años.

Por otro lado, Khloe Kardashian tampoco tardó en subir a su historia un video y una foto con el impactante kit que Kylie Jenner estrenó por su cumpleaños. Kourtney subió a sus historias de Instagram videos de los momentos más divertidos que han vivido juntas, y claro Kendall Jenner no se quedó a un lado y subió las fotos más entrañables y le dedicó en cada una de ellas mensajes llenos de cariño a su hermana menor: “Feliz cumpleaños a mi hermanita… ¡Te abrazaré así por siempre y para siempre! Mi alma gemela, nos pusieron aquí juntas por una razón. Tantos momentos juntas, estamos bendecidas, y ¡somos fuertes! Me enorgulleces cada día. ¡Te amo!”.