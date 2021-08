Aislinn Derbez sobre la maternidad: 'Tenemos esta idea de que ser mamá es doloroso'

Aunque Aislinn Derbez vive entregada a su maternidad, lo cierto es que la actriz ha encontrado la forma de equilibrar cada aspecto de su vida, sin perder de vista su individualidad y sin descuidar su lado más personal. Y es que además, la intérprete ha formado un gran equipo con Mauricio Ochmann, su expareja, quien al igual que ella es consciente del gran papel que juega en la vida de Kailani, la hija que tienen en común, por lo que no es raro verlos compartir la custodia de la pequeñita con total normalidad. Sin embargo, Aislinn ha llegado a ser cuestionada por algunos de sus seguidores por el tiempo que se toma para ella misma, mientras su pequeña disfruta de tiempo de calidad con su papá. Precisamente sobre ese tema ha querido hablar en la reciente entrega de su podcast La Magia del Caos, en donde con total sinceridad se ha referido a la forma en la que vive su maternidad.

Durante la charla que compartió con la psicoterapeuta Nidia Chiaraviglio, la actriz habló de la forma en la que a veces las responsabilidades de la vida adulta, entre ellas las de mamá, te llevan a prestar menos atención a otras áreas de tu persona, dejándolas en un segundo plano. Sin embargo, recalcó la importancia de saber reconocer y establecer límites entre todas las facetas que puedas tener en la vida, y sobre todo cuando se es madre, haciendo referencia a las críticas que ha recibido de parte de algunas seguidoras que no conciben que una mamá pueda tomarse un tiempo para ella, lejos de sus hijos. "Yo me fui de vacaciones, y de repente me empezaron a llegar muchísimos comentarios de otras mamás, quejándose, que cómo es posible que yo pueda alejarme de mi hija más de un día", reveló la hermosa artista de 35 años.

La actriz incluso cuestionó un poco las ideas preconcebidas sobre la maternidad, sobre todo las que por cultura se llegan a heredar de generación en generación, y las cuales tienen perspectivas poco saludables y hasta cierto punto erróneas sobre el ser mamá. "Por qué en Latinoamérica tenemos esta idea de que ser mamá tiene que ser doloroso y que es un sinónimo de sacrificio, y de abandonarnos como mujeres, y si no haces eso no eres buena mamá", expresó la intérprete.

Por otro lado, Aislinn no dudó en hablar también en la forma en la que ocasiones se le reconoce a un papá el que cumpla con su respectivo rol en la vida de sus hijos, viéndo esto como extraordinario, algo que con las mujeres no suele darse de la misma manera, cuando el nivel de responsabilidad cuando hay hijos de por medio debe ser igual. “Yo tengo la fortuna de estar con el papá de mi hija, no como pareja, pero somos familia, y el papá de mi hija es un gran papá, y es un papá responsable, y es un papá que la cuida, normal, como todos los papás deberían cuidar a sus hijos”, reconoció la actriz. “El problema es que estamos acostumbrados a que los papás normalmente no los cuidan… Esta cultura al ver a este papá es como, ‘wow, el papá’, y la mamá entonces nos los cuida, o qué”, señaló, haciendo referencia a las veces en las que ha sido señalada por otras madres por tomarse un tiempo lejos de la maternidad.

Aislinn y Kailani, las mejores compañeras de viaje

Durante las últimas semanas, Aislinn Derbez tuvo que emprender un viaje a Yucatán, en donde ha filmado algunas escenas de su más reciente película Qué culpa tiene el karma. Para esta aventura, la actriz ha contado con la compañía de Kailani, quien se ha convertido en toda una celebridad entre sus compañeros de filmación, pues el encanto natural de la pequeña sin duda les ha robado el corazón. Y aunque la menor la ha pasado muy bien tras cámaras y entre camerinos, lo cierto es que su parte favorita de este viaje ha sido los momentos en los que ha podido convivir con su mamá, visitando algunos de los lugares más emblemáticos de este hermoso estado de México, y nadando en las aguas de los increíbles cenotes que aquí se encuentran, una actividad que se ha vuelto su favorita, según ha revelado la misma Aislinn. “Hace un mes le tenía miedo al agua y ahora ya es toda una sirenita", escribió al compartir un video en el que se ve a la nena lanzarse muy segura a nadar al agua.

