La reaparición del hijo de Michel Kuri camino a una franca recuperación

Han pasado casi cuatro meses desde que Micho Kuri, hijo del empresario Michel Kuri -novio de Lucero-, sufrió un accidente mientras practicaba paracaidismo. Este apuesto joven, que solía compartir en sus redes sociales algunas impresionantes imágenes de sus aventuras por los aires, reveló a finales de marzo que las lesiones lo habían mandado al hospital, aunque no reveló más detalles. Días después del incidente se dejó ver de muy buen ánimo, cobijado por el cariño de su hermana Ana Paula y decidido a recuperarse por completo. No obstante, había pasado un largo tiempo desde su última aparición pública, hasta ahora, que se ha dejado ver feliz de regreso a sus entrenamientos.

Micho reapareció este lunes en Instagram al ser etiquetado en una publicación por Gabriel Rojo de la Vega en su gimnasio, ubicado en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México. “Qué placer verte, caminando, fuerte, sonriendo como siempre. Listo para volverte una bestia”, escribió el empresario e influencer fitness en su post al compartir en sus Stories una selfie junto a Kuri. En la imagen se ve al mayor de los hijos varones de Michel Kuri muy sonriente ante la cámara, usando ropa cómoda, dejando entrever su emoción y entusiasmo por retomar sus entrenamientos.

Esta imagen fue retomada por Micho en su propias Instagram Stories, aunque agregó el mensaje: “131 días después…”, frase con la que bien pudo haberse referido al tiempo que ha transcurrido desde su accidente o al que ha pasado desde que hizo una pausa en sus entrenamientos. En este post, el joven agregó además un emoji de manos unidas, además del hashtag #Believe. Estos detalles bien podrían representar el agradecimiento y satisfacción del joven por su recuperación y por estar por fin de vuelta. Nunca revelaron públicamente los detalles del accidente del hijo de Michel Kuri, ni tampoco la gravedad de sus lesiones, sin embargo, lo que es un hecho es que Micho va por muy buen camino. El empresario, por su parte, prefirió ser discreto ante lo sucedido, y nunca se refirió al accidente en sus redes sociales.

El accidente de Micho

A finales de marzo, Micho sorprendió a sus seguidores al compartir una selfie en la que se le veía recostado en una cama de hospital y usando una mascarilla de oxígeno. “Gracias a todos por sus mensajes, ánimos, fuerzas y vibras”, escribió entonces. “Aunque no pueda contestar a todos, me ayuda a mantener la cabeza en alto y el ánimo a tope. Se los agradezco a cada uno de ustedes”, agregó en su post, sin dar detalles de lo sucedido. Fue en otra publicación que el joven Kuri reveló lo ocurrido y aprovechó para agradecer las muestras de apoyo y cariño de sus amigos y seguidores. “Quería tomarme un minuto para agradecer a todos y cada uno de ustedes que se han tomado un minuto para escribirme. Los amo a todos y todos ustedes me han ayudado mucho más de lo que pueden imaginar”, expresó en su mensaje.

“Para aquellos de ustedes que aún no lo saben, tuve un accidente de paracaidismo que no va a ser fácil de superar, pero como una vez escuché, todo pasa, lo bueno, lo malo y todo, y esto también pasará”, continuó, dejando ver su actitud optimista ante la adversidad. “Espero ver a mi familia del cielo y a todas las personas que me rodean antes de lo que pueda imaginar”, señaló, en referencia a sus amigos que también practican paracaidismo. “Gracias por las vibras, los deseos y todo lo que viene del corazón. Los amo a todos locamente”, finalizó.

