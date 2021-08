Vestido de superhéroe, Danilo Carrera reaparece bailando junto a Michelle Renaud y Marcelo

Desde el momento en el que Michelle Renaud y Danilo Carrera confirmaron su rompimiento, ambos actores se han asegurado de mantener viva su amistad y de mantener una relación cercana y muy cordial. Algo de lo que sus seguidores han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde suelen compartir algunos detalles de su día a día, y en donde se han dejado ver juntos, compartiendo de algunos viajes y de la convivencia con el pequeño Marcelo, el hijo de la actriz, con quien el guapo ecuatoriano logró crear un vínculo muy especial, volviéndose inseparables. De hecho, en una reciente publicación que hizo Michelle en su perfil de Instagram, Danilo ha reaparecido en las redes de su exnovia para protagonizar un divertido video al lado de la actriz y el menor, a quien le han cumplido un deseo muy especial: convertirse en superhéroes por un día. Por supuesto, Michelle no se ha resistido ante la tierna petición de su hijo, por lo que con la complicidad de Danilo pusieron manos a la obra y juntos aparecieron disfrazados de superhéroes para protagonizar un divertido video en el que mostraron sus mejores pasos de baile, demostrado que no son unos héroes convencionales. Da play al video y no te pierdas de este lindo instante.

Loading the player...